Rosalía y Loli Bahía: quién es su nueva novia y modelo francesa

La estrella española y la modelo francesa Loli Bahía confirman su romance con paseos por París, Madrid y Brasil.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Loli Bahía fue embajadora de la marca Yves Saint Laurent Beauty.

El inicio del 2026 marca un nuevo capítulo sentimental para Rosalía, quien ya no oculta su relación con Loli Bahía. Tras ser vistas en Madrid a fines de 2025 y celebrar el Año Nuevo en Ipanema, la pareja fue captada recientemente caminando de la mano y compartiendo momentos de complicidad por las calles de París. La joven que conquistó a la intérprete de "La Perla" es Dolores Bahia Roubille, una modelo y actriz francesa de 23 años.

Nacida en Lyon, de padre con ascendencia española y madre argelina, Bahía fue descubierta a los 17 años en el certamen "Egeri Tour". Su ascenso en la industria incluye un debut con Louis Vuitton en 2020, ser embajadora de Yves Saint Laurent Beauty en 2023 y abrir el Vogue World 2024 para Chanel. Ha desfilado para firmas de élite como Prada, Givenchy y Celine, además de protagonizar campañas de joyería fina para Chanel.

Mientras disfruta de su presente personal, la artista española prepara el "Lux Tour 2026", gira que la traerá a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Durante su reciente paso por Argentina, donde cantó el hit "La Perla" junto a Ángela Torres, Rosalía elogió a la intérprete local declarando: "Ella devoró". El recorrido internacional también incluirá paradas en México, Brasil, Chile, Estados Unidos y diversos países de Europa.

