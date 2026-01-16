El inicio del 2026 marca un nuevo capítulo sentimental para Rosalía, quien ya no oculta su relación con Loli Bahía. Tras ser vistas en Madrid a fines de 2025 y celebrar el Año Nuevo en Ipanema, la pareja fue captada recientemente caminando de la mano y compartiendo momentos de complicidad por las calles de París. La joven que conquistó a la intérprete de "La Perla" es Dolores Bahia Roubille, una modelo y actriz francesa de 23 años.

Nacida en Lyon, de padre con ascendencia española y madre argelina, Bahía fue descubierta a los 17 años en el certamen "Egeri Tour". Su ascenso en la industria incluye un debut con Louis Vuitton en 2020, ser embajadora de Yves Saint Laurent Beauty en 2023 y abrir el Vogue World 2024 para Chanel. Ha desfilado para firmas de élite como Prada, Givenchy y Celine, además de protagonizar campañas de joyería fina para Chanel.

Mientras disfruta de su presente personal, la artista española prepara el "Lux Tour 2026", gira que la traerá a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Durante su reciente paso por Argentina, donde cantó el hit "La Perla" junto a Ángela Torres, Rosalía elogió a la intérprete local declarando: "Ella devoró". El recorrido internacional también incluirá paradas en México, Brasil, Chile, Estados Unidos y diversos países de Europa.