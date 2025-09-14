Con gol olímpico de Di María, Boca empató 1 a 1 ante Rosario Central

Boca Juniors este domingo empató ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del campeonato. A los 20 minutos del primer tiempo Rodrigo Battaglia puso de cabeza el 1-0 ante Rosario Central dándole parcialmente el triunfo a Boca Juniors. Sin embargo, desarrollado por la destreza de un campeón del mundo, con un gol olímpico de tiro de esquina Ángel Di María colocó el empate para Central al minuto 24. El Fideo lanzó un centro muy cerrado que no encontró receptor, pero que se metió por encima de la cabeza del arquero Brey. Todo está 1-1 en Arroyito.

El cruce fue un choque de jerarquías, con la presencia de Leandro Paredes y Edinson Cavani en el Xeneize, frente a un Canalla que tendrá a Ángel Di María como gran figura, tras el triunfo en el clásico de la ciudad ante Newell’s.

En cuanto a los equipos, Central formó con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Santiago López y Alejo Véliz. El entrenador es Ariel Holan.

Por su parte, la formación confirmada de Boca es: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Con tres triunfos consecutivos y un empate, el Xeneize busca seguir escalando en la tabla, mientras que Central revalida su localía y continúa con el impulso tras la victoria en el clásico rosarino.

