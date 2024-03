Por la obra de pavimentación de la ruta provincial 203, conocida como la avenida De Los Ríos, Romina Rosas, la intendente de Caucete se reunió con Fernando Perea, ministro de Infraestructura, Agua y Energía para charlar cómo continuará la obra de pavimentación. Esta obra está paralizada desde octubre del 2023.

Rosas dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que hasta el momento no hay una solución para la ruta. “El ministro me dijo que la prioridad en un principio serían las viviendas y alguna otra obra que esté avanzada entre el 80% y 90%. En Caucete tenemos el barrio “Los Algarrobos” que está listo a terminar, así que le darán prioridad antes que finalizar la obra de la pavimentación, a la que solo le restan 18 mil metros cuadrados de ancho y largo de avenida De Los Ríos.

Rosas comentó la envergadura que tiene la arteria para el departamento, ya que es una de las zonas comerciales más importantes que hay en el departamento. Además, agregó que la situación del mantenimiento que están llevando adelante en el municipio es muy compleja, y ya es casi insostenible. Durante el día, pasan 15 trancadas, se alquila la máquina motoniveladora para aplanar la tierra, aunque no pueden usarla seguido para no dañar la base y sub base. En relación con la pavimentación es una de las obras más costosas, porque al mes gastan alrededor de 2.500 millones para poder tener en condiciones la avenida para las personas que transitan y para los vecinos. “El Gobierno Provincial no ha definido como prioridad el pavimento. Pero para nosotros sí lo es”, enfatizó la jefa comunal.

Sin embargo, explicó que mientras más pase el tiempo, más se deteriora la base y la sub base por ser tan transitada y, por supuesto, el costo de la pavimentación será más caro. “Si esto sigue así ya no es venir solamente y hacer la imprimación y colocar la carpeta asfáltica, sino que ya vamos a tener que arreglar la calle para poder hacer eso”. Rosas detalló que el costo ascendería de 200 millones de pesos -monto de noviembre del 2023- a 400 millones de pesos por lo cual el municipio no se puede hacer cargo. “Estamos reclamando la necesidad urgente de poder incorporarlo en estas obras que está priorizando la provincia”.

La jefa comunal añadió que, momentáneamente, no tienen respuesta del gobernador acerca de las obras de pavimentación. Según lo que le comentó Perea, no han previsto fondos relacionados a estas obras, pero se comprometió a mandar a su equipo a hablar con los vecinos, y así buscar una solución a esta situación.