Rubén Uñac compartió con la militancia y habló sobre el Modelo San Juan

El candidato a gobernador de la subagrupación “Vamos San Juan”, Rubén Uñac, fue anfitrión en un acto que se realizó este martes por la tarde en el búnker del ex candidato a intendente por Capital, Carlos Lorenzo. El salón estuvo lleno de la militancia que acompañó al actual senador, donde destacó que “Este Modelo San Juan generó un círculo virtuoso en lo público y en lo privado”.

Uñac mencionó que ha sido una campaña muy difícil, sobre todo por la cautelar de la Corte Suprema, a dos días de la veda electoral, y sin embargo en las elecciones del 14 de mayo, sin la categoría de gobernador y vice, la subagrupación triunfó y logró 14 intendentes y mayoría en la Cámara de Diputados.

“Después le robaron la elección a Sergio, porque ya la había ganado solo y nos quitaron la elección. No teníamos un plan B porque estábamos convencidos de que estábamos habilitados por nuestra Constitución”, dijo Rubén.

Fue entonces cuando a pedido del gobernador y en conversación con miembros del partido, el senador aceptó el desafío de ser candidato, “porque no hay que escaparle al destino. Y acepté porque le he dedicado la mitad de mi vida esto y soy un militante orgulloso. Pero también lo hice porque me parecía que era una forma de reivindicar a Sergio.

Y la otra razón poderosa fueron todos ustedes que nos vienen acompañando desde hace tantos años”, expresó el candidato.

Confesó que se siente con mucho entusiasmo, con mucha energía y con mucha fuerza; además siente que se complementa muy bien con su compañero de fórmula, Cristian Andino, “una gran persona y un gran intendente”.

Uñac mencionó que “nosotros construimos el Modelo San Juan, un conjunto de políticas públicas, económicas y sociales, que hicieron que pudiéramos transformar la matriz productiva de la provincia, y ahí incluimos la minería, sin dejar de lado la vitivinicultura, nuestra industria madre, la olivicultura, la industria metalmecánica, la industria textil, la generación de energías renovables, sector donde San Juan es líder en el país. Y también lo hicimos trabajando en cuestiones estructurales, construimos escuelas, hospitales, viviendas, caminos. Y esta segunda etapa, tal como Sergio lo había planificado, es la etapa de la calidad de los servicios de todas las áreas”, aseguró.

Agregó que se construyó un plan de gobierno que se llevó adelante “y lo vamos a continuar, el progreso sigue para nosotros y tenemos que trabajar para que sigamos transformando San Juan. Sabemos lo que queremos, tenemos un plan, sabemos lo que hemos hecho”.

Luego explicó a su atenta y participativa audiencia que los Estados provinciales deben tener tres atributos: transparencia, equilibrio fiscal y seguridad jurídica; “y San Juan lo tiene todo, por eso somos una provincia viable, por eso pagamos los sueldos en tiempo y forma, por eso este Modelo San Juan generó un círculo virtuoso en lo público y en lo privado”.

Hacia el final, Uñac remarcó que en los últimos siete años se hizo mucho y por eso hay mucho para mostrar y mucho para seguir haciendo. “Queremos que este proyecto continúe y por eso yo voy a entregar todo, no solo en la campaña, sino después de que ganemos las elecciones. Les pedimos un poquito más de esfuerzo, nos quedan unos días y no podemos quedarnos sin entregar votos.

Tenemos que salir a militar a la calle este proyecto porque no nos queda nada, si lo hacemos así, con la ayuda de todos ustedes vamos a triunfar el 2 de julio, vamos a festejar y vamos a tener un gobierno que va por el bienestar de todos, no para unos pocos, porque trabajamos para toda la provincia y queremos el bienestar de todos los sanjuaninos y de todas las sanjuaninas”.

A su turno, Carlos Lorenzo contó que conoce a Rubén Uñac desde hace mucho tiempo, cuando en los’90 trabajaron en la carta orgánica del partido, “y a partir de ahí compartimos un montón de espacios hasta hoy. Rubén es una persona noble, íntegra, que es amigo de sus amigos, una persona que pone el lomo por todos los militantes que se la juegan por este proyecto”.

Agregó que la fórmula Uñac – Andino es la que dará continuidad al proyecto que se viene desarrollando en la provincia de San Juan gracias a uno de los gobernadores más exitosos que tiene el país como es Sergio Uñac.

“El conductor de este proyecto pudo encontrar en Rubén y en Cristian, dos personas que vienen desde hace mucho tiempo participando e interpretando este proyecto que a los sanjuaninos nos ha cambiado un montón de situaciones y nos ha llevado a ser una de las provincias con mejores indicadores en casi todas las áreas y a tener una administración ordenada”, dijo Lorenzo.

Destacó luego “la calidad de persona que es Rubén, un hombre llano, sencillo como ustedes lo ven, y eso en un dirigente político no es común. Puedo decir con certeza que nunca lo he visto subirse al caballo, siempre siguió siendo esa buena persona, y estoy seguro de que cuando sea gobernador va a seguir conservando esas cualidades”