El viernes en la tarde comenzó el acto en la sede del Partido Justicialista con las mujeres del partido y terminó en la noche con el discurso del senador y candidato a gobernador de la subagrupación Vamos San Juan, Rubén Uñac. Allí, Uñac dijo: “Vamos a seguir trabajando para consolidar definitivamente el San Juan del crecimiento”.

Lo acompañaron en el escenario, el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, las integrantes de la mesa de mujeres, Marcela Monti, Fernanda Paredes, Silvia Pérez; las ministras y funcionarias, junto a cientos de mujeres militantes que no dejaron de aplaudir. El senador y candidato hizo referencia al proceso de inhabilitación de Sergio Uñac y lo duro que fue para él transitar ese momento; repitió que no había un plan B “porque estábamos convencidos de que nos asistía la razón, y seguimos creyendo lo mismo”.

“Después de muchas consultas, mi hermano me llama por teléfono y me lo dice ‘Está decidido, vos vas a ser el candidato', y así lo asumí, como un gran compromiso, como un desafío y no le iba a escapar al destino”.

También destacó el inicio de su historia en la política: “Éramos dos que soñábamos juntos. Teníamos objetivos claros, ideas claras, porque Sergio es de los que se traza un objetivo y no descansa hasta conseguirlo. Yo sabía que iba a conseguir lo que se proponía, lo consiguió, fue gobernador de San Juan dos veces y podrían ser tres, pero no lo dejaron”, dijo.

El senador y candidato expresó que se ha transitado la etapa de la diversificación de la matriz productiva de la provincia y en la segunda etapa, también planeada por Sergio Uñac, y la que le tocará a esta nueva fórmula, es la etapa de la calidad de los servicios. “Si tenemos muchas escuelas nuevas tenemos que llenarla de chicos, y si tenemos hospitales nuevos tenemos que tener los recursos humanos que hagan falta, y esa es la calidad a la que apuntamos. Y apuntamos a la calidad porque lo hicimos. Hicimos escuelas, hospitales, barrios, podemos decirlo porque lo hicimos, los otros no pueden decir nada porque no han hecho nada”, aseguró Uñac.

También hizo referencia a la promoción del turismo en los últimos siete años, sector que creció de forma considerable gracias al turismo de eventos con eventos culturales y deportivos. “Y gracias a esa ese crecimiento del turismo de eventos se siguen construyendo hoteles en la provincia que dan trabajo genuino a sanjuaninos y sanjuaninas”.

Rubén habló por más de 15 minutos a un auditorio encantado. Les contó que esta semana estuvo en Iglesia y en Jáchal caminando, “la gente nos agradece mucho el contacto porque en política si no tenés cercanía con la gente no sirve. La gente me habla de Sergio y ¿saben lo que me piden? ‘sea igual que su hermano’. Y por supuesto que sí, y Cristian es el gran complemento y entre los dos no potenciamos para ganar el 2 de julio, sigan trabajando hasta el triunfo”, pidió.