Ruta 40: San Juan habilitó la iluminación autosustentable en Acceso Sur

Paneles listos: la provincia avanza en el plan de energías limpias en la Ruta Nacional 40, transformando el Acceso Sur en una zona autosustentable que alimentará el alumbrado hasta General Acha.

Actualmente, se están llevando a cabo trabajos en la salida del Acceso Sur por Ruta Nacional 40, con el objetivo de habilitar esta área bajo la provisión de energía solar, convirtiéndola en una zona autosustentable.

Esta metodología de suministro de energía para las luminarias se implementa en el marco de la creación de una "ruta limpia" con energías limpias. Las tareas son similares a las que ya se están terminando en el anillo interno de la circunvalación, donde finaliza el cableado.

En el Acceso Sur, los paneles solares ya están montados. Una empresa especializada se encuentra trabajando en la renovación completa de los tableros eléctricos, incluyendo cableado y térmicas, para dejar todo en condiciones. Una vez que se dé la autorización final, se conectarán estos paneles para suministrar energía solar a las luminarias ubicadas en el boulevard central de la RN 40, que separa los carriles.

Según informaron fuentes del Gobierno de San Juan, solo este panel podrá alimentar las luminarias de la Ruta Nacional 40 hasta la calle General Acha. Esta iniciativa sigue lo adelantado por José Ginestar, secretario de Recursos Energéticos, sobre la electrificación con energía sustentable del anillo interno, el Acceso Sur y el Acceso Este. Se espera que falten "no más días" para que se termine de montar y conectar esta nueva metodología en el Acceso Sur.