La adaptación de imagen real de God of War para Amazon Prime Video ha alcanzado un hito este 14 de enero de 2026 al confirmar a Ryan Hurst como el encargado de interpretar a Kratos.

Hurst, reconocido por su papel de Opie Winston en Sons of Anarchy y el villano Beta en The Walking Dead, no es ajeno a esta franquicia de diez entregas; anteriormente prestó su voz al dios Thor en el videojuego God of War: Ragnarök de 2022.

Publicidad

Su trayectoria también incluye series como The Abandons, Outsiders y Bates Motel, además de filmes como Remember the Titans, Saving Private Ryan, We Were Soldiers y la futura The Odyssey dirigida por Christopher Nolan.

La producción se basará en la narrativa de los dos videojuegos más recientes, donde el protagonista, un “espartano de nacimiento y dios por naturaleza”, debe enfrentar la crianza de su hijo Atreus, de diez años, tras la muerte de su esposa Faye.

Publicidad

Según la descripción oficial, Kratos carga con una historia de violencia y culpa tras un pacto con Ares que le hizo perder su alma, buscando redención en un viaje para esparcir las cenizas de su mujer. En esta travesía de aprendizaje mutuo, mientras el guerrero intenta enseñar al niño a ser un mejor dios, Atreus busca que su padre aprenda a ser un mejor ser humano.

El proyecto, que recibió luz verde en diciembre de 2022, renovó su rumbo en octubre de 2024 tras la salida de Rafe Judkins por una decisión de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios de reorientar creativamente la serie.

Publicidad

Actualmente, Ronald D. Moore lidera el proyecto bajo su compañía Tall Ship Productions y un acuerdo con Sony Television. Con un pedido inicial de dos temporadas, la obra se encuentra en fase de casting y preproducción, contando con Frederick E.O. Toye para dirigir los dos primeros episodios y un equipo ejecutivo integrado por Cory Barlog, Naren Shankar y Hermen Hulst.