La escritora argentina Samanta Schweblin (Buenos Aires, 48 años) se ha alzado con la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, un galardón que reconoce la mejor novela en español publicada durante 2025 y que está dotado con un millón de euros. La autora de Siete casas vacías obtuvo el premio gracias a su obra El buen mal, un conjunto de relatos que, en palabras del jurado, "recorren la frontera de lo posible y lo imposible".

La ceremonia de entrega tuvo lugar este miércoles en Barcelona y contó con la presencia del presidente de Aena, Maurici Lucena; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y la presidenta del jurado, la escritora y periodista Rosa Montero, quien fue la encargada de anunciar el fallo y entregar la estatuilla.

Un libro que celebra el cuento en su máxima expresión

Rosa Montero destacó que El buen mal "eleva la tradición del cuento al punto más alto". El jurado valoró la capacidad de Schweblin para transitar los límites entre lo real y lo extraordinario, una seña de identidad que ya le valió el reconocimiento internacional con obras como Distancia de rescate o Siete casas vacías, ganadora del Premio Ribera del Duero en 2022.

Durante su discurso de agradecimiento, Schweblin dedicó el premio a los lectores que "se sumergen en las historias plasmadas sobre el papel", pero también lanzó un mensaje de apoyo a las instituciones del saber. Con el foco puesto en "la muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires", la autora lamentó el daño a los centros de conocimiento y defendió el papel de la literatura en tiempos difíciles. "Parece que el mundo se cae en pedazos e insistimos en celebrar la literatura", subrayó.

Finalistas y dotación económica

El premio, que ya se posiciona como uno de los mejor pagados del mundo, seleccionó a cinco finalistas. Cada uno de los otros cuatro escritores finalistas recibirá 30.000 euros. Los finalistas fueron:

Enrique Vila-Matas (España), por Canon de cámara oscura.

Marcos Giralt Torrente (España), por Los ilusionistas.

Héctor Abad Faciolince (Colombia), por Ahora y en la hora.

Nona Fernández (Chile), por Marcianos.

Un jurado de lujo y clausura institucional

El jurado de esta primera edición estuvo presidido por Rosa Montero e integrado por los escritores Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop Carratalà y Élmer Mendoza.

Para cerrar el acto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quiso recordar al recientemente fallecido escritor valenciano Josep Piera, figura clave de las letras catalanas. Illa también aprovechó para reivindicar a Barcelona como "referente editorial de la producción literaria mundial en castellano".

Con un millón de euros para el ganador, el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana iguala en dotación al ganador del Premio Planeta (aunque este último entrega 200.000 euros adicionales a su finalista). Solo es superado por The Million's Poet de Abu Dhabi, un reality show literario que otorga aproximadamente 1,22 millones de euros a su ganador.