La gastronomía sanjuanina se prepara para uno de los eventos más importantes del año con la llegada de una nueva edición del Torneo del Chef. La representante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aegha), Analía Tello, confirmó que el certamen se desarrollará del 24 al 26 de junio en el Conte Grand, con entrada libre y gratuita y una agenda ampliada que incluirá competencias, charlas, workshops y participación de escuelas gastronómicas. El encuentro buscará definir quién representará a San Juan este año en Buenos Aires.

La referente de Aegha explicó que el crecimiento que tuvo el evento durante la edición pasada llevó a la organización a modificar la sede y ampliar la estructura. “El año pasado tuvimos muchísima convocatoria y este año decidimos hacerlo con mucha más organización para que la experiencia sea mejor tanto para el público como para los participantes”, expresó a DIARIO HUARPE.

Además, remarcó que el Conte Grand permitirá integrar nuevas propuestas y sumar más sectores vinculados al rubro gastronómico. “Queremos que estén más integradas las escuelas, los proveedores y todos los actores de la gastronomía sanjuanina. La idea es que sea un espacio de encuentro para toda la actividad”, señaló.

El torneo estará enmarcado dentro de “Sabor”, el encuentro gastronómico provincial que reunirá distintas actividades relacionadas con la cocina regional y el sector hotelero. Durante los tres días habrá exposiciones, degustaciones, capacitaciones y espacios destinados a empresarios y estudiantes.

“Van a participar escuelas mostrando el trabajo que vienen desarrollando y la calidad de profesionales que se están formando en San Juan”, sostuvo Tello. También indicó que habrá presencia de proveedores gastronómicos y espacios para rondas comerciales. “Queremos que los empresarios puedan conocer implementos, herramientas y distintas propuestas vinculadas al sector”, agregó.

La organización también prevé charlas y workshops orientados tanto a profesionales como al público general. Según explicó la representante empresarial, el objetivo es que el evento trascienda la competencia gastronómica y se convierta en una experiencia integral. “La gastronomía no es solamente cocinar. También tiene que ver con capacitación, innovación y oportunidades de crecimiento para el sector”, afirmó.

Competencia y representación provincial

Uno de los momentos centrales será el torneo donde se definirá quién representará a San Juan en Buenos Aires. El concurso reunirá a cocineros locales que competirán ante jurados especializados.

“El torneo va a estar en el medio de todas las actividades y ahí vamos a elegir al mejor chef que represente a la provincia este año”, explicó Tello.

En cuanto a los horarios, indicó que la jornada principal del concurso comenzará inicialmente a las 13, aunque no descartó modificaciones por el nivel de participación. “Hasta ahora manejamos ese horario, pero si sigue creciendo la cantidad de inscriptos quizás tengamos que arrancar desde la mañana”, comentó.

Para el resto de las jornadas, las actividades comenzarán cerca de las 14 y estarán abiertas al público de manera gratuita.

Intervenciones gastronómicas antes del evento

Antes del inicio oficial del Torneo del Chef, mayo y junio tendrán distintas intervenciones gastronómicas en la provincia. Una de ellas contará con la presencia de Gabriela, la chef sanjuanina que representó a la provincia el año pasado en Buenos Aires.

“Vamos a hacer una intervención en el Centro Cívico donde la gente va a poder acercarse a comer cosas ricas y bien sanjuaninas”, adelantó Tello.

Además, el 13 de junio se realizará otra actividad especial por el Día de San Juan, centrada en la preparación de la tradicional semita con chicharrón. “Queremos mostrar cómo se hace nuestra tan querida y famosa semita porque también es parte de nuestra identidad”, concluyó.