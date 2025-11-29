San Juan Emprende cerró una nueva edición este viernes con un evento colmado de charlas, capacitación y un espacio de networking que reunió a emprendedores, especialistas, funcionarios y público general. La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó la importancia de consolidar una cultura emprendedora en la provincia.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Conexiones que transforman”, en el marco de las acciones impulsadas por la Dirección Pymes y Emprendedores y la Agencia Calidad San Juan, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La propuesta apuntó a fortalecer el ecosistema emprendedor local a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la creación de redes de trabajo colaborativo.

Publicidad

Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez; el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino; y diversas autoridades provinciales. La presencia masiva de emprendedores marcó el clima del cierre, que fue vivido como una verdadera celebración de la creatividad y el espíritu innovador.

Durante su discurso, el mandatario recordó que emprender es un proceso que se construye día a día. “Emprender tiene que ver con una cultura de vida, porque todo comienza con una idea, esa idea se transforma en una acción, esa acción en un hábito y después en una costumbre. Por eso siempre digo que los emprendedores no duermen para descansar, sino para seguir soñando”, expresó ante los presentes, resaltando el valor del esfuerzo personal y colectivo.

Publicidad

Orrego también compartió una anécdota personal de su adolescencia, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo emprendedor. “Mi papá nos daba un monto mínimo para ir a la escuela. Tendría 12 o 13 años cuando me animé a comprar bolsas de residuos en una ferretería y salir a vender. Ahí perdí el miedo de tocar puertas”, relató, en una historia que buscó motivar a quienes inician sus proyectos.

Un ecosistema en expansión

San Juan Emprende nació con la intención de fortalecer un entorno donde los emprendimientos puedan crecer, vincularse y proyectarse. Desde la organización señalaron que el objetivo principal de estos encuentros es promover la inspiración colectiva, reforzar los lazos existentes y abrir nuevas oportunidades de articulación, siempre bajo la premisa de que las conexiones genuinas impulsan transformaciones reales.

Publicidad

El programa se enfoca en ofrecer contenido de valor, capacitación y espacios de colaboración que permitan a los emprendedores sumar herramientas útiles y desarrollar habilidades clave para enfrentar los desafíos actuales.

Charlas, experiencias y networking

El cierre estuvo marcado por una agenda de actividades pensada para aportar conocimientos prácticos y profundizar en temáticas actuales que atraviesan el mundo emprendedor. Hubo exposiciones sobre inteligencia artificial, desarrollo de marca, liderazgo y estrategias de crecimiento.

Entre los disertantes destacados se encontró Miguel Ángel Alessi, referente del estilismo argentino y coach, quien protagonizó la entrevista “El arte de emprender”. También estuvo presente Magu Colque, especialista en branding y comunicación, quien brindó la charla “Construí una marca que abra puertas”.

Además, los contadores públicos y emprendedores tecnológicos Facundo Cereceda y Hernán Orihuela, integrantes de la Comisión Joven del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, compartieron su exposición “Transformar para crecer: emprender con IA”, donde profundizaron sobre el uso estratégico de la inteligencia artificial para potenciar proyectos.

La jornada incluyó además la entrevista “Liderazgo que impulsa nuevos emprendimientos”, dinámicas participativas y un espacio de networking formal, donde actores del ecosistema pudieron conectarse, intercambiar ideas y generar potenciales alianzas. También hubo sorteos y regalos exclusivos para los asistentes.

Como cierre festivo, el evento contó con un after con DJ en vivo, bebidas y un pequeño ágape para compartir. Si bien la entrada fue totalmente gratuita, la actividad tuvo un espíritu solidario: se invitó a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos destinados a entidades sociales.

De esta manera, el cierre de San Juan Emprende 2025 reafirmó el compromiso provincial de seguir acompañando y potenciando a quienes se animan a transformar ideas en proyectos, y proyectos en realidades que aportan valor al entramado productivo de San Juan.