La investigación por la muerte de Marcelo Eduardo Carvajal permitió reconstruir las circunstancias en las que se habría producido el accidente fatal ocurrido en una zona montañosa del departamento Ullum. Las primeras pericias apuntan a que el joven perdió el control de su motocicleta al atravesar un terreno irregular y cayó por una pendiente de más de dos metros y medio de profundidad.

El cuerpo de Carvajal fue encontrado durante la mañana del domingo 7 de junio en el sector conocido como Puesto Ladesa, ubicado a unos 35 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 54. El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30, luego de que familiares denunciaran su desaparición y se pusiera en marcha un operativo de búsqueda.

Según informaron fuentes judiciales, el joven había llegado a la zona el sábado junto a un amigo, ambos a bordo de motocicletas. El destino era el paraje denominado “Aguas Frescas”, un área de montaña deshabitada frecuentada por animales que se acercan a beber agua.

Durante la travesía, ambos motociclistas se separaron y perdieron contacto visual. La falta de señal telefónica y la llegada de la noche impidieron que pudieran reencontrarse. Ante esa situación, el acompañante decidió abandonar el lugar para dar aviso a la familia y solicitar ayuda.

Las pericias realizadas en el lugar permitieron elaborar una hipótesis preliminar sobre el accidente. Los investigadores determinaron que Carvajal circulaba por un sector de difícil tránsito cuando habría llegado a una pendiente que aparentemente no advirtió. Como consecuencia, la motocicleta impactó con su parte delantera contra el suelo rocoso.

El fuerte golpe provocó que el conductor fuera despedido y arrastrado varios metros. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los peritos, el rodado incluso se catapultó por encima del motociclista antes de quedar detenido a corta distancia del cuerpo.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que el casco protector no estaba colocado al momento del accidente. El elemento de seguridad fue hallado dentro de una mochila junto a un teléfono celular y otros efectos personales de la víctima.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Los resultados de la necropsia serán fundamentales para determinar con precisión la causa de muerte y establecer el tiempo transcurrido desde el accidente hasta el hallazgo.

En el marco de la causa, también fueron secuestrados la motocicleta, el teléfono celular y la mochila que pertenecían a Carvajal. Todos esos elementos serán sometidos a distintas pericias mientras la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias de la tragedia.