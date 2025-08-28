Cultura y Espectáculos > Oportunidad millonaria
San Juan lanzó la edición 2025 de “Emprendedora del Sol”
POR REDACCIÓN
San Juan lanzó oficialmente la convocatoria para participar en “Emprendedora del Sol 2025”, el certamen que reconoce el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de las mujeres sanjuaninas. Enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, el concurso busca destacar el aporte de los proyectos liderados por mujeres a la economía, la producción, la innovación y el desarrollo social de la provincia. Las interesadas pueden hacerlo por la web de FNS: www.fiestanacionaldelsol.com donde habrá un botón especial de Emprendedora del Sol, o bien en sus Municipios.
Este año la iniciativa volverá a recorrer los 19 departamentos en busca de emprendedoras capaces de inspirar y generar oportunidades de futuro. Como en la edición anterior, se elegirán representantes departamentales y, a través de la evaluación de un jurado integrado por referentes del mundo productivo, se definirá a la ganadora del premio mayor que recibirá el título de Emprendedora del Sol 2025. Los montos destinados son:$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio, $1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio y el premio de $7.000.000 para la ganadora provincial.
Además, se brindarán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión con el objetivo de potenciar no solo los emprendimientos, sino también las capacidades personales y empresariales de las finalistas.
El concurso está dirigido a mujeres mayores de 18 años que cuenten con proyectos en marcha o en etapa de idea en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Las inscripciones estarán disponibles desde el 28 de agosto a través de la web oficial de la Fiesta Nacional del Sol o en los municipios de la provincia.
El cronograma contempla la evaluación de proyectos en cada departamento durante septiembre, la definición de las ganadoras municipales en octubre y una etapa de difusión y formación previa a la instancia provincial. Finalmente, entre el 17 y el 19 de noviembre se llevará a cabo la evaluación del jurado y el 22 de noviembre se realizará la premiación.
“Emprendedora del Sol” se presenta como un reconocimiento al esfuerzo y la visión de las mujeres que transforman sus sueños en proyectos y sus proyectos en oportunidades para toda la comunidad sanjuanina, aportando con su trabajo al crecimiento de esta tierra querida.
Un ladrón de 18 años, identificado como Elian Jonatan Salinas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 28° en el Barrio San Juan. Se lo acusa de hurto de una motocicleta Yamaha XTZ 125cc y violación de domicilio en perjuicio de una pareja, confirmando su conocido historial delictivo en la zona.
Un ladrón de 18 años, identificado como Elian Jonatan Salinas, fue aprehendido por personal de la Comisaría 28° en el Barrio San Juan. Se lo acusa de hurto de una motocicleta Yamaha XTZ 125cc y violación de domicilio en perjuicio de una pareja, confirmando su conocido historial delictivo en la zona.
El mes inicia con incrementos en las tarifas de gas natural, el servicio de agua y los contratos de alquiler regulados por la ley anterior, junto con ajustes en las cuotas de medicina prepaga. Además, se espera una posible suba en los combustibles si el gobierno decide actualizar impuestos postergados.
Un operativo de Gendarmería Nacional en San Juan culminó con la detención de un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer argentina que transportaban más de 5 kilos de cocaína y marihuana ocultos de manera ingeniosa en la rueda de auxilio de una camioneta Fiat Toro. La droga, dividida en 91 dosis y cuatro "ladrillos", fue detectada por un can de la Fuerza.