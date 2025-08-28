San Juan lanzó oficialmente la convocatoria para participar en “Emprendedora del Sol 2025”, el certamen que reconoce el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de las mujeres sanjuaninas. Enmarcado en la Fiesta Nacional del Sol, el concurso busca destacar el aporte de los proyectos liderados por mujeres a la economía, la producción, la innovación y el desarrollo social de la provincia. Las interesadas pueden hacerlo por la web de FNS: www.fiestanacionaldelsol.com donde habrá un botón especial de Emprendedora del Sol, o bien en sus Municipios.

Este año la iniciativa volverá a recorrer los 19 departamentos en busca de emprendedoras capaces de inspirar y generar oportunidades de futuro. Como en la edición anterior, se elegirán representantes departamentales y, a través de la evaluación de un jurado integrado por referentes del mundo productivo, se definirá a la ganadora del premio mayor que recibirá el título de Emprendedora del Sol 2025. Los montos destinados son:$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio, $1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio y el premio de $7.000.000 para la ganadora provincial.

Publicidad

Además, se brindarán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión con el objetivo de potenciar no solo los emprendimientos, sino también las capacidades personales y empresariales de las finalistas.

El concurso está dirigido a mujeres mayores de 18 años que cuenten con proyectos en marcha o en etapa de idea en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Las inscripciones estarán disponibles desde el 28 de agosto a través de la web oficial de la Fiesta Nacional del Sol o en los municipios de la provincia.

Publicidad

El cronograma contempla la evaluación de proyectos en cada departamento durante septiembre, la definición de las ganadoras municipales en octubre y una etapa de difusión y formación previa a la instancia provincial. Finalmente, entre el 17 y el 19 de noviembre se llevará a cabo la evaluación del jurado y el 22 de noviembre se realizará la premiación.

“Emprendedora del Sol” se presenta como un reconocimiento al esfuerzo y la visión de las mujeres que transforman sus sueños en proyectos y sus proyectos en oportunidades para toda la comunidad sanjuanina, aportando con su trabajo al crecimiento de esta tierra querida.