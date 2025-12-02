El sector inmobiliario es hoy el primer indicador del boom minero que se proyecta para San Juan. Antes de que lleguen las grandes construcciones, las empresas ya buscan alquiler corporativo amoblado para niveles jerárquicos. Pero el mercado local no tiene stock suficiente y San Juan enfrenta, además, un límite mayor: la infraestructura urbana. Esto podría desencadenar que se opte por ir a Mendoza.

El diagnóstico lo puso Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, en el programa San Juan en Noticias, de Radio Mitre 95.1. “En esta primera etapa lo primero que hemos tenido son pedidos de casa para alquilar a nivel gerencial”, explicó Costela sobre el tipo de demanda que abrió el ciclo. Inmediatamente, marcó el factor sorpresa: “Nosotros esperábamos que fuera a mediados del año que viene los pedidos, pero ya tenemos pedidos concretos de casas amobladas en Capital y Santa Lucía”.

Publicidad

En este sentido, Costela le habló a los propietarios de San Juan: “Que la población en general que tenga su casa para alquilar, se comunique con un corredor inmobiliario porque estamos teniendo pedidos”. Y, sin vueltas, sentenció el principal problema del mercado: “San Juan no está preparado, la plaza de San Juan no va a alcanzar para la cantidad de gente que vamos a tener”.

“Muy fácilmente los mandos gerenciales van a migrar a Mendoza si no tenemos cómo o dónde recibirlos”, advirtió Costela, marcando que la provincia vecina aparece como alternativa si San Juan no acelera la oferta.

La infraestructura condiciona al ladrillo

Costela insistió en que el límite no es solo habitacional, sino urbano: “No está preparado todavía. La realidad es esa”. Y amplió el impacto territorial que ya observan desde el colegio profesional: “No te hablo solamente del sector inmobiliario. Te hablo de centros de salud, estado de las rutas, colegios, servicios. Es una ciudad entera la que no está preparada”.

Publicidad

El cuello de botella quedó todavía más claro cuando contó uno de los pedidos puntuales del sector: “Uno de los pedidos que nos hicieron fue que hagamos un estudio sobre colegios bilingües privados. Cuando vos tenés que preparar eso, te das cuenta que estamos mal. No podemos albergar a los hijos de las personas que van a venir a trabajar en minería”.

Desde su mirada de mercado, Costela también sumó otra evidencia: “Estado de las calles, estado de las rutas, centros de salud. La ruta que va hacia el norte está muy rota. Necesitamos esa infraestructura, y el mercado inmobiliario no es la excepción”.

Publicidad

Alquiler corporativo vs familias sanjuaninas

La tensión del boom no solo se explica en cantidad, sino en convivencia de demandas. San Juan ya tiene un mercado ajustado que no es minero: el alquiler domiciliario clásico que sostiene a las familias, profesionales y estudiantes locales. Costela dijo que “eso un poco preocupa, es la realidad”, marcando la fricción que podría a asomar entre lo que puede pagar la minería y lo que puede sostener la demanda sanjuanina tradicional.

“Lógicamente, si tenés mucha gente pagándote bien por tu inmueble, eso va a generar que el mercado nuestro tenga que ponerse a tono para poder conseguir un inmueble. Eso preocupa, es la realidad”, explicó, dejando claro que el desequilibrio no es contra el dólar, ni contra Mendoza, ni contra los desarrollos: es dentro del propio mercado local.

Y volvió a marcar prudencia: “Por eso estamos tratando de concientizar que esto no es volverse loco y le alquilo a la minería y me paro para toda la vida”. Porque, aclaró, los contratos no son ilimitados ni improvisados: “Tienen un límite de precio. Si exageran, se van a ir a alquilar a otra provincia".

Minería tantea también la logística

Aunque el foco hoy es la vivienda, el movimiento ya comenzó a expandirse a lo industrial. “Tenemos charlas por galpones y búsquedas industriales sobre el corredor de la Ruta 40. Esa es la tercera pata que va a venir”, adelantó Costela, ubicando con claridad la secuencia del mercado: primero casas amobladas para jerarquías, luego mandos medios, luego mano de obra y finalmente infraestructura logística.

Reuniones

Costela confirmó que están planificando reuniones con privados y también el Gobierno para analizar esta situación y prepararse.