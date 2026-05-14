La falta de profesionales en especialidades críticas obligó al Gobierno de San Juan a salir a buscar médicos fuera de la provincia. La estrategia, impulsada por el Ministerio de Salud que conduce Amílcar Dobladez, ya permitió incorporar a 10 profesionales provenientes de otras jurisdicciones, mientras continúan evaluando cerca de 100 currículums enviados desde distintos puntos del país.

La situación expone una problemática que atraviesa no sólo a San Juan sino también a gran parte del sistema sanitario argentino: la dificultad para cubrir áreas altamente especializadas, especialmente en pediatría y neurología infantil. En ese escenario, la provincia decidió relanzar un esquema de incentivos y contratación que en la gestión anterior no logró captar profesionales.

Ahora, el panorama parece empezar a mostrar otra respuesta. Según confirmó Dobladez, ya hay médicos trabajando en hospitales del norte sanjuanino, principalmente en Jáchal, donde el Gobierno provincial apunta a fortalecer el perfil del Hospital San Roque con mayor nivel de especialización.

“Tenemos ocho profesionales de La Rioja en Jáchal y dos médicos de San Luis”, detalló el ministro, quien además destacó la repercusión que tuvo la convocatoria nacional lanzada por la cartera sanitaria.

La preocupación oficial pasa especialmente por las llamadas “especialidades críticas”, áreas donde cada vez resulta más difícil conseguir profesionales disponibles. “Hay especialidades críticas, no sólo en San Juan sino en todo el país. Una de las más complicadas era Neurología infantil y, en general, todas las vinculadas a pediatría”, explicó Dobladez.

Frente a ese escenario, el Ministerio avanzó en convenios específicos con centros médicos de referencia nacional. Uno de los acuerdos más importantes fue el firmado con el Hospital Garrahan, que permitió incorporar especialistas recientemente formados.

“Dos exresidentes de Pediatría del Garrahan se sumaron en Neurología pediátrica con una beca y apoyo económico del Ministerio”, explicó el funcionario. El mismo esquema se aplicó para incorporar especialistas en Genética infantil, otra de las áreas consideradas prioritarias dentro del sistema sanitario provincial.

El ministro también remarcó el nivel de respuesta que tuvo la convocatoria nacional abierta por la provincia. “Recibimos casi 100 currículums y se están evaluando en función de las necesidades que tenemos para avanzar con las contrataciones”, sostuvo.

La estrategia marca un cambio respecto a años anteriores. Durante la gestión pasada ya se había intentado implementar un programa similar de incentivos para atraer profesionales médicos, aunque en ese momento no se logró despertar interés suficiente para cubrir las vacantes más sensibles.

Ahora, la administración provincial apuesta a consolidar ese esquema con mejores condiciones económicas y laborales, sobre todo para hospitales alejados del Gran San Juan, donde históricamente resulta más complejo conseguir especialistas.

En el Gobierno reconocen que el déficit de médicos especializados seguirá siendo uno de los principales desafíos del sistema sanitario en los próximos años. Por eso, además de salir a buscar profesionales fuera de la provincia, también apuntan a fortalecer la formación local y generar vínculos con hospitales nacionales que permitan garantizar la llegada de especialistas a San Juan.