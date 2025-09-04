San Juan ha sido elegida como la sede de los Juegos Nacionales Evita Adultos Mayores 2026, una confirmación que genera gran entusiasmo en el ámbito deportivo local. El anuncio fue comunicado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, Daniel Scioli, y posteriormente ratificado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, en el marco de la presentación de una iniciativa de salud mental. Este certamen reunirá a una cifra estimada entre 1.500 y 2.000 atletas de todas las jurisdicciones de la nación.

El funcionario nacional había mantenido conversaciones previas con el subsecretario de Deporte, Diógenes de Urquiza, sobre la posibilidad de que la provincia organizara la competencia. El jefe de la cartera deportiva nacional formalizó la designación de la provincia para el próximo año. El encargado sanjuanino de la cartera de turismo manifestó su satisfacción por el nombramiento, expresando que la Nación reconoce el buen desempeño de San Juan en el rubro, tanto en la organización de certámenes de gran envergadura como en la ejecución de programas sociales y formativos.

Respecto a la organización del certamen, el ministro provincial resaltó la buena infraestructura local, lo que otorga la capacidad para añadir nuevas disciplinas al cronograma. El funcionario destacó que poseen las instalaciones adecuadas para el desarrollo de dichos juegos.

Sobre la fecha, se prevé que el encuentro deportivo se efectúe en la misma época del año en la que habitualmente concurren los deportistas mayores, una temporada caracterizada por el clima adecuado. Por último, el funcionario concluyó que el evento, que contará con la asistencia de delegados y acompañantes, será una celebración única.