La Policía de San Juan emitió una alerta oficial por la desaparición de Rubén Víctor Guzmán, de 54 años, quien fue visto por última vez el 28 de agosto de 2025. La búsqueda se encuentra enmarcada dentro del programa provincial “San Juan te busca”, que coordina la localización de personas extraviadas en todo el territorio.

Según la descripción difundida, Guzmán es de tez trigueña, tiene contextura robusta, mide 1,60 metros y posee ojos pardos. Entre sus características particulares, se destaca su cara cuadrada, nariz recta, boca chica, labios delgados, cabello corto y entrecano, barba corta y despoblada también entrecana, además de ortodoncia en la parte superior.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo azul, un pulóver rojo con cuello negro, una remera gris con azul y zapatillas verdes.

Desde el Ministerio de Seguridad solicitaron a la población que ante cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero se comuniquen de inmediato con la Policía de San Juan o al 911.