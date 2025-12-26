El Gobierno de San Juan avanza en la concreción de un proyecto que busca marcar un antes y un después en la atención integral de personas con consumos problemáticos y patologías de salud mental. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano comenzó a trabajar en la puesta en marcha de un gran centro de asistencia y recuperación que funcionará en el complejo de Casa Activa, ubicado en el departamento Chimbas.

La iniciativa fue confirmada por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien explicó que la decisión responde a un pedido concreto del gobernador Marcelo Orrego. El objetivo es que los sanjuaninos que hoy reciben tratamiento en otras provincias puedan hacerlo en su lugar de origen, cerca de sus familias y con un seguimiento integral por parte del Estado provincial.

“Se utilizarán las instalaciones de Casa Activa para poder tratar personas con consumos problemáticos y salud mental. Esto es a pedido del gobernador Marcelo Orrego, ya que busca que los chicos que hoy están en tratamiento en otros puntos del país se alojen acá”, explicó Platero. El centro funcionará en el edificio que originalmente iba a destinarse a Casa Activa y que actualmente está siendo adaptado para su nueva función.

El proyecto contempla la habilitación de 130 camas. Según detalló el ministro, la Nación tendrá un rol clave en el equipamiento inicial. “Se van a poder colocar 130 camas, de las cuales Roberto Moro, quien es el secretario de Políticas Integrales Antidrogas de Nación, ya se comprometió a colaborar con 50 de ellas, y el Gobierno de San Juan se hará cargo de las restantes”, precisó. La intención oficial es que el centro se convierta en “un gran espacio de rehabilitación” y que sea “ejemplo en todo el país”.

El esquema de tratamiento será riguroso y con distintas etapas. Platero explicó que habrá períodos en los que los pacientes no podrán tener contacto con su entorno familiar, como parte del proceso terapéutico. “El tratamiento será estricto, ya que habrá un tiempo que no van a poder tener contacto con su familia, pero después tendremos la posibilidad de hacerlo. La idea es que puedan estar acá, cerca, y que se pueda hacer un seguimiento”, señaló.

Por su parte, Daniela Merlo, directora de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos, aportó detalles técnicos y confirmó el carácter integral del proyecto. “El edificio de Casa Activa de Chimbas es para consumos problemáticos. Nación lo transfirió a Infraestructura y ellos a Familia. Platero decidió que ese sea el espacio para consumos problemáticos”, explicó.

Merlo indicó que el proyecto fue diseñado para albergar a personas con consumos problemáticos que, además, presenten patologías de salud mental. “Albergará 130 personas y todos los ministerios trabajarán adentro. Salud, Educación, Producción y hasta Deportes estarán involucrados”, detalló, remarcando el enfoque interdisciplinario.

Además, ponderó que “esto no es una residencia para personas en situación de calle. Vamos a establecer un protocolo con Salud y la Justicia para que puedan ingresar a este centro”, sostuvo. Actualmente, el Ministerio de Infraestructura avanza con las obras de adecuación del edificio, que permanecía deteriorado tras años de obra paralizada.

Finalmente, Merlo destacó el acompañamiento técnico de Nación en el diseño del espacio. “Vino gente de SEDRONAR para darnos una mano en cómo transformar el lugar”, afirmó. Con este proyecto, San Juan se encamina a consolidar un dispositivo inédito en la provincia, con capacidad, infraestructura y un abordaje integral que busca dar respuestas de fondo a una problemática social compleja y creciente.