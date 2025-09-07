El Circuito San Juan Villicum se reafirmó como el epicentro de la velocidad en Cuyo al albergar la sexta fecha del Zonal Cuyano. Los fanáticos del automovilismo local tuvo motivos de sobra para celebrar, ya que dos pilotos sanjuaninos se subieron a lo más alto del podio. Por un lado, Facundo Della Motta dominó la Clase 2, demostrando su talento y experiencia para quedarse con el primer puesto. Lo acompañaron en el podio Martín Pontoni y Julián Modica, quienes se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente. Por su parte, Nicolás Peralta fue el gran ganador de la Categoría 1.4, en una carrera reñida que lo vio imponerse sobre Maximiliano Tello y Pablo Paladini, segundo y tercero.

Nicolás Peralta, otro de los sanjuaninos que se consagró campeón en el Zonal Cuyano, por la categoría 1.4

Otros resultados destacados

El talento de los pilotos cuyanos quedó plasmado en cada categoría, con Luisito Maggini, Fernando Secchi y Gabriel Castillo celebrando un podio de lujo en el *TC Cuyano*.

En la *Promocional Fiat*, el triunfo fue para Federico Buj, seguido de Renzo Sabatini y Federico Álvarez, quienes completaron el podio.

La sexta fecha del Zonal Cuyano en el Villicum no solo dejó grandes carreras y emocionantes definiciones, sino que también consolidó a San Juan como una plaza fundamental para el deporte motor a nivel regional.