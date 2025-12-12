Con el inicio de la temporada alta, el Gobierno de San Juan activó el Operativo Verano 2025–2026, destinado a reforzar la seguridad en los espacios habilitados para bañistas y para la práctica de deportes náuticos. La medida, coordinada por el Departamento de Náutica y Deportes en la Naturaleza de la Secretaría de Deporte, busca garantizar condiciones seguras en ríos y lagos, al tiempo que advierte sobre los riesgos de ingresar en sectores no autorizados.

Según la información oficial, los horarios establecidos para navegar y bañarse varían según cada punto de la provincia. En el dique de Ullum, la navegación estará habilitada de 8 a 19, mientras que los bañistas podrán ingresar al agua hasta las 20. En Punta Negra, la navegación será de 8.30 a 19, y tanto bañistas como nadadores podrán utilizar el espejo de agua de 8 a 20, con la obligación de firmar deslinde y utilizar torpedo de seguridad en el caso de natación.

En el dique San Agustín de Valle Fértil, la navegación funcionará de 8 a 19 y el baño de 8 a 20, mientras que en Cuesta del Viento, en Rodeo, las embarcaciones tendrán actividad entre las 8 y las 19 y los bañistas podrán ingresar de 7 a 19.30. En el río San Juan, a la altura de calle Las Moras, el horario permitido para el público será de 10 a 20.

Las autoridades insistieron en que el cumplimiento de estas franjas horarias es fundamental para prevenir emergencias, ya que no es posible mantener guardias activas durante las 24 horas en cada sector. Admitieron que continúan recibiéndose denuncias por bañistas en playas sin habilitación o sin boyado, como así también por actividades nocturnas, consideradas de altísimo riesgo por la falta total de asistencia inmediata.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que tanto bañistas como deportistas deben elegir siempre playas autorizadas, con guardavidas y vigilancia náutica. También recordaron que los guardavidas no son responsables del cuidado de los niños, una tarea que recae exclusivamente en sus padres o tutores, y que está prohibido bañarse en sitios solitarios o fuera del horario de guardia.

Para los deportistas, se reiteró la obligatoriedad de contar con todos los elementos de seguridad, incluida la radio VHF con flotación en canal 16, y de informar ingreso y egreso a la guardia. Los nadadores de aguas abiertas deberán usar torpedo y comunicar su actividad al personal presente.

Finalmente, se difundieron los canales de emergencia habilitados: Radio canal 16 o los teléfonos 264 670 3953 (dique de Ullum) y 264 661 7907 (Cuesta del Viento), disponibles para intervenciones rápidas ante cualquier situación de riesgo.

