Máximo Kirchner convocó una reunión clave del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense para el próximo viernes 19 a las 14, en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas. El objetivo principal será definir el llamado a elecciones internas para renovar las autoridades partidarias, en un proceso que podría celebrarse en marzo del año próximo, según adelantaron fuentes del PJ.

El dirigente de La Cámpora, resistido por distintos sectores del peronismo, atraviesa el tramo final de su mandato, que vence el 18 de diciembre. La cita buscará ordenar el futuro del partido en medio de tensiones internas, especialmente con sectores del axelismo y con intendentes que en los últimos meses cuestionaron en privado su liderazgo.

Aunque por ahora no se conocen nombres de posibles competidores ni sectores que se hayan mostrado dispuestos a disputar la conducción, desde el entorno de Kirchner recuerdan que el año pasado, cuando se discutía su continuidad, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la actual conducción. En el partido esperan que la convocatoria permita clarificar si finalmente surgirá algún postulante alternativo desde los jefes comunales o el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof.

La orden del día, firmada por los apoderados Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises Giménez, también contempla un homenaje al fallecido intendente de Berazategui, Juan José Mussi, figura histórica del peronismo bonaerense. Además, se realizará un análisis de la coyuntura política nacional, marcado por las tensiones entre el Gobierno y la oposición, y por los debates internos del propio PJ.