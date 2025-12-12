Renault continúa su desarrollo para producir una nueva pick up compacta en la Fábrica Santa Isabel, ubicada en Córdoba, con inicio de fabricación previsto para 2026. Este modelo, que se basará en el prototipo Niagara aunque aún sin confirmar ese nombre para la versión definitiva, busca posicionarse en un segmento competitivo dentro de la región.

La nueva camioneta de Renault se enfrentará a rivales como la Fiat Toro y la Chevrolet Montana, ambas con arquitectura monocasco, un formato que se impone en el mercado de pick ups compactas. Además, se espera que próximamente Volkswagen también incorpore un modelo a esta categoría.

Actualmente, Renault participa en este segmento con la Oroch, un vehículo importado desde Brasil, pero con este lanzamiento ampliará su oferta local. La pick up fue avistada durante pruebas en Brasil con su diseño definitivo, que mantiene líneas similares al Niagara Concept y presenta detalles que recuerdan al Boreal, otro modelo de la marca.

Desde el punto de vista técnico, la camioneta empleará la plataforma modular RGMP, utilizada también en el C-SUV y el Kardian. Las imágenes filtradas muestran la doble cabina casi en su versión final, aunque la caja trasera aún permanece cubierta con camuflaje para preservar sus características.

En cuanto a motorización, la futura pick up adoptará el motor naftero 1.3 turbo de cuatro cilindros que ofrece 156 caballos de fuerza y 270 Nm de torque. Este propulsor estará acoplado a una caja automática de doble embrague con seis velocidades, tal como utiliza el Boreal, según reportes de prensa brasileña.

De cara a un futuro más sostenible, Renault planea sumar una variante híbrida que se alinee con su estrategia regional de electrificación. También se evalúa incorporar una versión con tracción 4x4 para mejorar su desempeño fuera del asfalto y competir más directamente con modelos como la Fiat Toro.