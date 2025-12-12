Cristian Andino dio los primeros pasos concretos como diputado nacional y ya comenzó a organizar su agenda legislativa en el Congreso. Tal como había anticipado en el Café de la Política, el sanmartiniano se anotó en varias comisiones para arrancar su labor de inmediato, y este viernes recibió la confirmación de una de las más relevantes: será integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La noticia fue celebrada por el propio legislador, que considera a este cuerpo como uno de los espacios estratégicos en la Cámara Baja. Apenas recibió la comunicación formal, Andino empezó a trabajar en los temas que llegarán a la comisión, anticipándose al encendido debate presupuestario que se aproxima. Según detalló su equipo, el diputado ya tiene en agenda las primeras reuniones técnicas y un repaso del flujo de iniciativas que el oficialismo y la oposición planean llevar a esa mesa.

El inicio de sus tareas será inmediato. El lunes 15 de diciembre se realizará la primera reunión de Presupuesto y Hacienda con la nueva integración, donde Andino compartirá bloque con figuras del peronismo como Julia Strada e Itai Hagman. Para el sanjuanino, formar parte de esta comisión implica acceder a información clave y participar de la discusión central sobre la distribución de recursos nacionales.

Pero no fue la única novedad de las últimas horas. Andino también definió una de las vacantes en su plantel de asesores. La elegida es Evelyn Madueño, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como secretaria de Hacienda del municipio de Rawson y que renunció al cargo para sumarse al equipo del legislador nacional. La profesional conoce de cerca a Andino: trabajaron juntos en las gestiones del exintendente de San Martín, lo que forjó un vínculo de confianza y una dinámica de trabajo que ahora se trasladará al Congreso.

Con la comisión asignada y parte de su equipo ya confirmado, Andino acelera su instalación en la Cámara de Diputados. Su entorno asegura que la prioridad inmediata será el Presupuesto, pero que también buscará integrarse a otros espacios legislativos en los que pueda aportar experiencia territorial y mirada federal. Con estas primeras definiciones, el sanmartiniano empieza a acomodar su estructura para una etapa política que, según él mismo expresó, quiere encarar “con intensidad desde el primer día”.