El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), informó a los viajeros sobre las reglas vigentes para el ingreso de productos al país por el Paso Internacional de Agua Negra. La intención es fortalecer los controles preventivos y evitar la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción, el ambiente o la salud pública.

Las autoridades destacaron que los productos autorizados deben contar con rotulado oficial y número de habilitación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, lo que los diferencia de simples etiquetas comerciales. Entre los artículos permitidos figuran conservas de pescado, cerdo y aves; lácteos pasteurizados como leche fluida, condensada o en polvo; yogurt, manteca, dulce de leche y quesos elaborados con leche pasteurizada. También se habilita el ingreso de frutas y vegetales procesados, desde papas fritas hasta frutas en almíbar, vegetales en vinagre, frutos secos tostados o salados y productos enlatados o envasados al vacío, además de mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar y aceites.

Una excepción relevante es la de productos porcinos específicos: jamón serrano e ibérico, y lomo ibérico trozado o laminado sin hueso, siempre que provengan del Reino de España, estén en envase original al vacío o en atmósfera controlada, cuenten con rotulado habilitado y sean de libre comercialización en ese país, conforme a la Resolución 655/2017. En todos los casos, las cantidades deben ser razonables y destinadas al consumo personal.

El Gobierno también reiteró el listado de productos prohibidos: alimentos de manufactura casera, carnes de cualquier especie, chacinados, embutidos, jamones no autorizados, miel y derivados, así como lácteos sin rotulado. Se suma la prohibición de frutas y hortalizas frescas, flores, plantas ornamentales, frutales, forestales y cualquier vegetal o parte de vegetal como semillas, raíces o yemas.

Asimismo, no pueden ingresar animales vivos sin certificación sanitaria, alimentos para mascotas, productos veterinarios como vacunas o sueros, insectos, hongos, bacterias, material reproductivo o microorganismos para investigación. También continúa vedado el paso de tierra y sustratos.

Desde el Ministerio de Gobierno remarcaron que la normativa completa puede consultarse en los canales oficiales, y subrayaron la importancia de que cada viajero conozca y respete estas restricciones. Señalaron que la prevención es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía, y que cumplir estas reglas es clave para proteger la producción, la biodiversidad y la salud de la población.