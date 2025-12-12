La irrupción de la inteligencia artificial ha revolucionado las perspectivas profesionales de las nuevas generaciones, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de qué empleos podrán sobrevivir a la automatización. En este contexto, la opinión de líderes tecnológicos como Jeff Bezos adquiere una relevancia especial para orientar a quienes buscan construir una carrera con futuro.

Según Bezos, la única tarea que permanecerá exclusivamente humana es la invención. Crear algo nuevo, útil y transformador es una habilidad que ninguna máquina puede replicar, ya que, a diferencia de los conocimientos técnicos que pueden adquirirse, la creatividad es un rasgo innato. En sus palabras: “Ninguna máquina reemplazará la inventiva.”

Este enfoque se refleja en sus entrevistas laborales, donde prefiere dejar de lado el currículum y centrarse en una sola pregunta: “¿Podés decirme algo que hayas inventado?”. Para él, ese es el verdadero diferencial profesional que marca la diferencia en el mercado actual.

Además de la invención, Bezos destaca que algunas profesiones con fuerte combinación de conocimiento técnico y creatividad tendrán un crecimiento importante en el futuro próximo. Estas áreas reflejan la tendencia hacia roles híbridos que integran lógica, sensibilidad humana y capacidad innovadora.

El empresario enfatiza que la inteligencia artificial no eliminará el trabajo humano, sino que lo transformará. La adaptabilidad, antes considerada una ventaja, ahora se vuelve indispensable. “Hay que probar, fallar e inventar una y otra vez”, señala, resaltando la necesidad de perseverancia y experimentación constante.

Bezos comparte una experiencia personal que marcó su espíritu inventivo: en su adolescencia ayudó a su abuelo a reparar una topadora antigua en una granja de Texas, improvisando piezas y adaptando mecanismos ante la falta de repuestos. Este aprendizaje de crear soluciones desde cero moldeó su visión del mundo y su enfoque hacia la innovación.

Para Bezos, la verdadera competencia no reside en las grandes corporaciones tecnológicas, sino en los inventores que trabajan con simplicidad e ingenio. Así surgieron empresas como Apple, Google y Amazon, que nacieron de la capacidad creativa más que de la infraestructura.

La inteligencia artificial, lejos de favorecer exclusivamente a los grandes jugadores, ofrece herramientas accesibles para que cualquier persona pueda desarrollar ideas y crear sin necesidad de grandes recursos. En este escenario, el futuro demandará trabajadores capaces de combinar habilidades técnicas con creatividad y sensibilidad.