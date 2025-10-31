El decisivo encuentro entre San Martín y Godoy Cruz, crucial para evitar el descenso, tendrá lugar este domingo a las 18:30 en el estadio ‘Feliciano Gambarte’. Este será, de lejos, el Clásico de Cuyo más importante de las últimas temporadas, siendo un partido clave para San Martín en su objetivo de la permanencia en Primera División.

El contexto es positivo para el Verdinegro, potenciado por una racha sin derrotas y dos triunfos consecutivos. El entrenador Leandro Romagnoli, apodado el "Pipi Romagnoli", no realizaría casi ninguna modificación en lo táctico ni en los nombres para este clásico.

El plantel sanjuanino completará su preparación este sábado con la última práctica en el estadio Hilario Sánchez, antes de viajar a Mendoza. La delegación Verdinegra será presidida por Jorge Miadosqui y contará con estrictas medidas de seguridad.

La posible formación de San Martín

En lo futbolístico, Romagnoli se encamina a repetir los mismos once que lograron la victoria ante Independiente. El equipo iniciaría con Matías Borgogno en el arco. La línea de fondo estaría compuesta por Ayrton Portilllo y Lucas Diarte en los laterales, más Luciano Recalde y Tomás Lecanda como centrales. En el mediocampo, el doble pivot lo integrarían Nicolás Watson y Diego González, mientras que más adelantados jugarían Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich. El delantero central, solo y libre arriba, sería Maestro Puch, aunque Santiago Barrera tiene altas chances de ser el primer cambio.

Godoy Cruz, motivado y con bajas sensibles

El campamento de Godoy Cruz también vive el partido con gran intensidad. Después del entrenamiento vespertino del jueves, el DT Omar “Turco” Asad brindó una conferencia de prensa, dejando en claro la magnitud del compromiso. Asad expresó que "En el partido del domingo nos jugamos muchísimo", defendiendo la "mucha historia grande de Godoy Cruz", que ha jugado copas internacionales y lleva 15 temporadas en Primera. El técnico mendocino también anticipó una cancha llena: "Me contaron que ya no quedan entradas, así que la cancha va a explotar".

En cuanto al equipo, Godoy Cruz tendrá una ausencia importante en la mitad de la cancha: Nicolás “Indio” Fernández. El capitán no podrá jugar por acumulación de amarillas, una baja sensible ya que fue titular en todos los partidos del torneo y lució la cinta de capitán en los últimos siete encuentros.

La buena noticia para Godoy Cruz es el regreso de Santino Andino, quien vuelve tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina y perfila para ser titular. Asad mantendría un esquema clásico con cuatro defensores, tres volantes, un enganche y dos delanteros.

Franco Petroli seguiría en el arco, con Mateo Mendoza y Lucas Arce como fijas en defensa. Vicente Poggi y Guillermo “Pol” Fernández ocuparían el mediocampo, mientras que Andino acompañaría a Agustín Auzmendi en la delantera. Aún restan definir el segundo central, el lateral izquierdo, un volante y el enlace.

Otros partidos clave

Más allá del clásico en Mendoza, San Martín tendrá que estar pendiente de otros resultados que son claves en esta fecha 14. Este sábado, Aldosivi recibirá a Independiente Rivadavia en Mar del Plata desde las 14:45, y Talleres visitará a Vélez en Liniers desde las 17:00. Además, San Martín ya sabe que el próximo sábado a las 21:30 recibirá a Lanús en San Juan en su último partido como local de la temporada.