Un hecho delictivo sorprendió a los vecinos de Santa Lucía en la madrugada de este domingo. Todo sucedió cuando un hombre ingresó a una vivienda tras trepar las rejas y acceder por el techo del baño. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad, dejando constancia de la audaz forma en que el ladrón actuó.

La grabación muestra que el episodio ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, cuando un desconocido, sin remera, caminaba por calle San Lorenzo y se detuvo frente a la última casa del barrio Suterih. Tras forzar la entrada, logró apoderarse de una consola PlayStation 5 y luego se dio a la fuga antes de que llegara el personal policial.

La policía arribó rápidamente al lugar tras el alerta de los vecinos, pero no logró capturar al autor del robo. El hecho generó alarma en la comunidad, que reclama mayor seguridad y presencia policial en el sector.

Las imágenes de las cámaras de seguridad podrían ser clave para identificar y detener al responsable de este robo, mientras las autoridades recomiendan a los vecinos reforzar la seguridad de sus viviendas ante posibles incidentes similares.