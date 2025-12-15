Con la llegada de 2026, el mercado laboral en Argentina se perfila hacia una transformación marcada por la incorporación transversal de la inteligencia artificial (IA) y un mayor énfasis en las habilidades blandas. Expertos en Recursos Humanos coinciden en que la combinación de tecnología y talento humano será fundamental para afrontar un contexto económico con expectativas moderadas.

Francisco Scasserra, director de Michael Page, destacó que las empresas están enfocadas en mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad, con la IA como un acelerador clave que ha duplicado su uso en el último año en el país. Sin embargo, advirtió que “el desafío ya no es adoptar IA, sino integrarla con madurez”, lo que implica desarrollar políticas claras en ética, seguridad y gobernanza para su implementación.

En paralelo, Scasserra subrayó que las habilidades humanas continuarán ganando protagonismo, especialmente el liderazgo adaptable, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y la apertura tecnológica, aspectos esenciales para la adaptación a los cambios.

Carla Cantisani, directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina, coincidió en que la IA dejará de ser exclusiva de áreas técnicas para convertirse en una herramienta transversal en todas las disciplinas, potenciando el talento humano. Para ella, la creatividad, el pensamiento crítico y el liderazgo serán las competencias que definan a los profesionales destacados en el futuro.

Desde Randstad, Germán Ruiz remarcó que la evolución del empleo dependerá en gran medida de la reactivación económica y la llegada de inversiones en sectores innovadores. Además, señaló que la IA redefinirá perfiles laborales y habilidades requeridas, creando nuevos roles y demandando conocimientos sobre su uso y análisis de datos.

Ruiz enfatizó que, en un escenario económico desafiante y con oportunidades concentradas en nichos específicos, la atención a estos cambios es clave para mantener la relevancia en el mercado laboral.

Por su parte, Luis Guastini, presidente de ManpowerGroup Argentina, mostró optimismo moderado tras la Encuesta de Expectativas de Empleo que prevé un crecimiento del 10% en las contrataciones para el primer trimestre de 2026. Sin embargo, advirtió que se trata de un repunte puntual y segmentado, no de una recuperación sostenida.

Guastini resaltó que las empresas buscan perfiles con capacidad de adaptación y valor en contextos de transformación, donde las habilidades blandas como el pensamiento crítico, la comunicación y la resolución de problemas son tan relevantes como las técnicas. Además, señaló que “el desafío para 2026 no es solo conseguir empleo, sino seguir siendo empleables en un mercado en constante transformación”.

En síntesis, 2026 se presenta como un año en el que la inteligencia artificial se consolidará como una herramienta transversal y madura, mientras que las habilidades humanas y la adaptabilidad serán determinantes para afrontar un mercado laboral en evolución y con prudentes expectativas de crecimiento.