El icónico cantante brasileño Roberto Carlos protagonizó un accidente automovilístico en Gramado, al sur de Brasil, mientras filmaba un especial de fin de año para TV Globo. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo cuando el sistema de frenos de su Cadillac falló, provocando un choque contra tres vehículos del equipo técnico que participaba en la producción.

A pesar del impacto, el artista de 83 años y tres integrantes de su equipo fueron trasladados preventivamente a un hospital local, donde recibieron atención médica y se sometieron a estudios exhaustivos. Todos fueron dados de alta sin presentar lesiones graves ni complicaciones, confirmó la cadena televisiva y el entorno del cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

En el comunicado, calificaron el hecho como un “pequeño accidente” y aseguraron que “fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores. Además, expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

Reconocido como un ícono de la Música Popular Brasileña y la balada romántica en Latinoamérica, Roberto Carlos es también famoso por su pasión por los autos de lujo, especialmente los Cadillac, marca que ha mencionado en canciones emblemáticas como “O Cadillac”.

Publicidad

Como consecuencia directa del accidente, el cantante debió cancelar dos conciertos agendados para el domingo y lunes en Río de Janeiro. Sin embargo, mantiene programadas sus presentaciones de fin de diciembre en Duque de Caxias y Salvador, así como una gira por Estados Unidos y México prevista para febrero del próximo año.