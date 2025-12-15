Emiratos Árabes Unidos fue escenario de la gran final mundial del torneo Red Bull Tetris, un evento que combinó innovación tecnológica y la pasión por los videojuegos. La competencia destacó por proyectar por primera vez una partida de Tetris en el cielo nocturno mediante más de 2.500 drones, creando un espectáculo visual sin precedentes.

El título de campeón mundial quedó en manos de Fehmi Atalar, un estudiante turco de 19 años, quien se impuso en la final a Leo Solórzano, de Perú. La partida decisiva no solo puso a prueba la habilidad y rapidez mental de los competidores, sino que también deslumbró a los espectadores por la combinación de precisión y creatividad en el despliegue de los drones.

La competencia internacional reunió a jugadores de todo el mundo, consolidando al Red Bull Tetris como uno de los torneos más innovadores en el mundo de los eSports y subrayando el creciente vínculo entre tecnología, entretenimiento y cultura gamer.

Con esta victoria, Atalar se convierte en el nuevo referente global de Tetris, mientras que la edición de Dubái deja una marca histórica al proyectar el clásico videojuego en el cielo, demostrando que los límites del gaming y la tecnología siguen expandiéndose.