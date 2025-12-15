La entrega de los Martín Fierro dedicados a los canales de streaming tuvo lugar en el Centro de Convenciones, con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves. Tras un breve retraso en el inicio, la gala comenzó y rápidamente se anunciaron los primeros ganadores de la noche.

En la categoría Mejor programa federal se destacaron Cabaret Voltaire - Brindis de Rosario y Dólar Blue - La Casa del Streaming de Misiones, premiados por su aporte regional al streaming.

En cuanto a figuras individuales, Martín Garabal de Luzu TV obtuvo el reconocimiento como Figura humorística masculina, mientras que Yoyi Francella, también de Luzu TV, fue distinguida en Co conducción femenina. El premio al Más border del streaming fue para Lo del Turco de La canchita TV.

En categorías de actualidad, Ángel responde de Bondi ganó en la sección Actualidad, y Seba de Caro de Gelatina fue premiado como Columnista.

La ceremonia también resaltó la diversidad de nominados en distintas categorías, como Voz periodística, que incluyó a Iván Schargrodsky (Cenital), Luciana Geuna (Olga) y otros destacados profesionales, o Informativo, con programas como Segurola y Habana (Futurock) y Paraíso fiscal (Olga).

En el segmento Streamer, se reconoció a figuras populares como Martín Cirio, La Cobra y Davo, mientras que en las categorías de Magazine y Semanal se destacaron producciones de canales como Luzu TV, OLGA y Gelatina.

La conducción tuvo sus propias distinciones: Conducción femenina premió a Nati Jota, Malena Pichot y Paula Chaves, mientras que en Conducción masculina sobresalieron Luquitas Rodríguez, Tomás Rebord y Ángel de Brito, entre otros.

Además, se reconoció el trabajo de Entrevistadores como Migue Granados y Julia Mengolini, así como la labor de voces periodísticas en deportes, con figuras como Pablo Giralt y Flavio Azzaro.

La dupla del año fue una categoría muy disputada, con nominaciones a equipos de Olga, Vorterix y Luzu TV. En producción integral, canales como Olga, Luzu TV y Gelatina fueron destacados por su calidad.

El premio a Programa revelación se otorgó a propuestas como Tapados de Laburo (OLGA) y Se Fue Larga (Luzu TV), mientras que en Co conducción masculina figuraron nombres como Juan Ruffo y Damián Betular.

En humor, Malena Guinzburg y Momi Giardina fueron reconocidas como figuras femeninas, y Tomás Limansky y Ángela Torres destacaron como talentos revelación.

La ceremonia también premió transmisiones especiales, musicales y contenidos de interés general, político y deportivo, reflejando la variedad y riqueza del ecosistema streaming en Argentina.

Finalmente, la Mejor comunidad del público fue elegida mediante votación popular, destacando la interacción y fidelidad de las audiencias con los diferentes canales y creadores.