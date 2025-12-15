La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una prestación económica mensual dirigida a quienes se encuentran sin trabajo de manera temporal. Este beneficio busca acompañar a los trabajadores despedidos o con contratos finalizados, brindándoles un apoyo económico durante su búsqueda laboral.

Para acceder a la prestación, es necesario gestionar un turno previo, que puede reservarse a través del canal de Atención Virtual de ANSES o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas. El organismo enfatiza la importancia de cumplir con los requisitos y mantener la información laboral actualizada para el correcto cálculo del monto y la cantidad de cuotas a percibir.

Según la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo, están habilitados para solicitar este beneficio tanto los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, como los empleados de la construcción cesados sin justa causa o al concluir una obra.

Además, quienes acceden a la Prestación por Desempleo pueden solicitar una Asignación Familiar por Desempleo que incluye asignaciones prenatales, por hijo, matrimoniales, por adopción y la Ayuda Escolar Anual.

En cuanto a los requisitos, los trabajadores permanentes deben acreditar un mínimo de 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido o fin de contrato. Por su parte, los trabajadores eventuales y de temporada deben haber laborado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes de la finalización del empleo.

El monto y la duración del beneficio, que puede variar entre 2 y 12 cuotas, se calculan en función de los ingresos y los meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Cabe destacar que las personas mayores de 45 años reciben la prestación durante 6 meses adicionales.

Para cobrar esta ayuda, ANSES abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, permitiendo que el beneficiario retire el dinero por ventanilla en la sucursal bancaria asignada. Posteriormente, el banco entrega una tarjeta de débito para realizar operaciones en cajeros automáticos.

El beneficiario debe presentarse en la sucursal para formalizar la apertura de la cuenta y recibir la tarjeta. En caso de que ya se perciba alguna prestación de ANSES mediante una cuenta bancaria, el organismo asigna el monto de esta prestación a la misma cuenta. Si el beneficiario posee una cuenta particular, puede gestionar con el banco que se modifique a Cuenta de la Seguridad Social.

Al iniciar un nuevo empleo, es fundamental solicitar la suspensión del cobro de la prestación dentro de los 5 días hábiles, para evitar incompatibilidades.