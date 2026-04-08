Santiago del Moro confirmó qué figura internacional llegará a Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada tendrá próximamente un intercambio con La Casa de los Famosos. Santiago del Moro realizó el anuncio oficial el martes 7 de abril de 2026 a través de sus redes sociales y de Telefe. La noticia se difundió después de confirmarse el abandono de Andrea del Boca por una grave caída. Bajo el sello de "Todo es Gran Hermano", el conductor adelantó la nueva mecánica del reality.

Del Moro informó que "Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo". El presentador agregó que "Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa".

Esta iniciativa marca el primer intercambio con la televisión estadounidense y el regreso de esta dinámica tras 14 años. El historial argentino incluye a Eduardo Carrera, participante de la actual temporada, quien viajó a España en Gran Hermano 3 mientras Inmaculada González llegó al país.

Durante la cuarta temporada, Pablo Espósito estuvo seis días en Brasil y se recibió a la estudiante Íris Stefanelli. En Gran Hermano 5, Soledad Melli partió hacia Europa por una semana y llegó Eneko Van Horenbeke desde España. Finalmente, Victoria Irouleguy participó en la versión de Israel en 2012 e ingresó Sophie Karwacki a la casa local.