Santiago Sosa, capitán del Racing de Gustavo Costas, fue operado con éxito de la fractura en el hueso malar derecho que sufrió en el rostro y quedó descartado para la revancha ante Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores. El mediocampista se lesionó en un choque accidental con su compañero Marcos Rojo durante la derrota por 1 a 0 frente al conjunto brasileño en Río de Janeiro.

El parte médico oficial difundido por el club indicó: “Santiago Sosa fue operado con éxito en el Sanatorio Finochietto de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana. ¡Te estamos esperando, Santi!”. La publicación fue acompañada por mensajes de apoyo de los hinchas y sus compañeros de equipo.

Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de que Sosa juegue con una máscara protectora, el cuerpo técnico y el área médica de Racing descartaron esa opción por el riesgo que implicaba para su visión y recuperación. Según los primeros cálculos, el volante central estará entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas.

De este modo, Sosa no solo se perderá el crucial duelo ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda donde la Academia intentará revertir la serie para alcanzar la final del certamen continental, sino también los últimos compromisos del Torneo Clausura frente a Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s, además del inicio de los playoff.

Ante su ausencia, Gustavo Costas deberá decidir quién ocupará su lugar en la revancha. Si opta por mantener el esquema con tres centrales, el nombre que gana fuerza es el de Marco Di Cesare. En caso de reforzar el mediocampo, las alternativas serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.

La lesión de Sosa representa un golpe sensible para Racing, que pierde a su capitán y uno de los pilares en el equilibrio del equipo justo en la recta final del torneo más importante del continente.