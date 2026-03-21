El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, decidió sumar a último momento a dos futbolistas a la lista de convocados para el amistoso ante Mauritania, que se jugará en La Bombonera. Los elegidos son Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes no habían sido incluidos en la convocatoria original.

La decisión fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino, que informó que ambos jugadores se integrarán al plantel en el marco de la Fecha FIFA de marzo, en la previa del encuentro programado para el 27 de marzo.

El mediocampista Mastantuono, actualmente en el Real Madrid, y el delantero Panichelli, que se desempeña en el Racing de Estrasburgo, llegan como apuestas del cuerpo técnico para ampliar variantes en el equipo, en un momento clave de preparación rumbo al Mundial 2026.

La inclusión de ambos futbolistas no responde a bajas en la lista original, sino a una decisión técnica de reforzar el plantel y observar nuevas opciones antes de definir la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

El amistoso ante Mauritania será una de las últimas pruebas del equipo antes de la gran cita internacional y se disputará en La Bombonera, en un contexto donde el cuerpo técnico busca ajustar detalles y evaluar rendimientos individuales.

Con esta ampliación, Scaloni continúa delineando el plantel que defenderá el título mundial, en una etapa en la que cada convocatoria puede ser determinante para definir el grupo final.