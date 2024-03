¿Se retira? Las palabras de Dustin Poirier que entristecen a los fanáticos de UFC

Si no estuvieras en el círculo íntimo de Dustin Poirier, nunca sabrías que su triunfal victoria por nocaut en UFC 299 fue la culminación de algo mucho más grande que sólo un campo de pelea. En la edición del lunes de The MMA Hour, el "Diamante" dijo que su derrota por nocaut ocho meses antes ante Justin Gaethje lo envió a un lugar de "oscuridad" que lo tenía preocupado por su propio bienestar, incluso pensando en el retiro.

"De hecho, comencé a hacer terapia después de la pelea con Gaethe. Mucha gente me ayudó. Mis amigos, mis socios comerciales aquí en Luisiana, pero mi esposa, de verdad, amigo, estoy muy agradecido por ella. Llegó al punto en que, si yo estuviera en ella, si estuviera en su posición, no sé si podría tomar lo que ella tomó. Me gustaría pensar que puedo, pero estoy agradecido de tener a alguien así para ver las cosas por las que he pasado y las cosas por las que le he hecho pasar", sostuvo Poirier.

Además, Dustin comentó: "Porque pelear lo era todo para mí. Fue toda mi vida. Como si juzgara quién era pero peleando. Era la persona que soy. Si no soy el luchador Dustin, ¿el luchador quién soy? Y simplemente intenté dar un paso atrás después de la derrota de Gaethje cuando estaba pasando por toda esta mierda. Y como si fuera algo que hago. Pelear es parte de mi vida".

Contundentes palabras de Dustin Poirier

"Ha sido un vehículo para llevarme a mí y a mi familia a donde necesito estar para establecer la fundación y ayudar a las personas. Ha sido un vehículo para poner las cosas en el lugar correcto. Pero esto es sólo algo que hago. La vida continua. Tal vez me estoy haciendo viejo, tal vez me estoy volviendo un hombre viejo", comunicó el "Diamante", analizando su presente en UFC.

Para cerrar, Dustin Poirier indicó: "Simplemente estoy tratando de experimentar las cosas de una manera diferente, porque soy muy bendecido por tener esta mentalidad. Estoy realmente agradecido por la experiencia de la vida, por mantener a mi familia, todos los días, despertarme, caminar 30 minutos en mis propios pensamientos, alejarme de la electrónica y simplemente dar gracias, porque qué viaje, qué viaje".