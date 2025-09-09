El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, planea una formación diferente para el próximo amistoso contra Ecuador. En una conferencia de prensa, el DT comentó que el equipo tendrá varios cambios, algunos de ellos es causado por las ausencias. La albiceleste no contará con el zaguero Cuti Romero, quien está suspendido, ni con el astro Lionel Messi. Estos impedimentos abren el camino para que otros jugadores muestren sus condiciones y conozcan la dinámica del plantel.

Las posibles modificaciones se producirá prácticamente en todas las líneas. Por el lado de la defensa, Leo Balerdi se perfila para reemplazar a Romero, y Gonzalo Montiel podría ocupar el lugar de Nahuel Molina como lateral derecho. En lo que respecta al mediocampo, la participación de Alexis Mac Allister está en duda, lo que podría darle una oportunidad a Giuliano Simeone. Del mismo modo, el mediocampista Nicolás González tiene posibilidades de ingresar en lugar de Franco Mastantuono. Por último en el ataque, la principal novedad será la inclusión de Lautaro Martínez, aunque no está claro si jugará al lado de Julián Álvarez o en su lugar. La titularidad de Ángel Di María está en duda, dejando su puesto abierto a Thiago Almada.

El probable equipo

Argentina formaría con Dibu Martínez en el arco; Montiel, Balerdi, Otamendi y Tagliafico en la defensa; Almada o Simeone, Paredes, De Paul y Nico González en el mediocampo; y en la delantera, Almada o Julián junto a Lautaro.

Esta nueva titularidad está fundamentada en que la Selección ya se encuentra clasificada, por lo tanto, Lionel Scaloni busca evaluar el rendimiento de los suplentes y encontrar nuevas alternativas tácticas antes del comienzo del Mundial. El director técnico confía en que los jugadores que ingresen en el último partido de Eliminatorias, podrán cumplir con las expectativas.