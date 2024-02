Sean O´Malley calienta la previa y asegura que noqueará a Chito Vera

Muchos han elogiado el crecimiento de Marlon “Chito” Vera en el camino hacia su primera oportunidad por el título en UFC 299. El campeón de Peso Gallo, Sean O'Malley, no es una de esas personas. Ambos chocarán el 9 de marzo en el Kaseya Center en Miami como el evento principal de dicho espectáculo. Los dos rivales se enfrentaron previamente en UFC 252, con el ecuatoriano ganando por nocaut técnico en el primer asalto. En diálogo con The MMA Hour, "Suga" no se guardó nada.

"Para ser honesto, en realidad no. Un poco. Está en su punto máximo. Para ser honesto al 100 por ciento, todavía no he visto completamente la pelea de Pedro. Vi dos minutos, casi dos minutos, y me di cuenta de que estaba como: 'Voy a noquear a este tipo'. Eso es todo lo que necesitaba ver. Tim Welch es quien mira la mayor parte y me muestra pequeños clips y pequeñas cosas aquí y allá, pero en su mayor parte, sí, solo vi dos minutos de eso, me di cuenta de que lo iba a noquear y eso es Todo lo que Necesito Saber", expuso O´Malley.

Por otra parte, Sean indicó: "Soy mejor que este tipo. Voy a salir y hacer lo que estaba a punto de hacerle en nuestra primera pelea y apagarle las luces. Es bueno, es duro, es muy duradero, pero eso no hace el trabajo contra mí. No puedes simplemente ser duro, no puedes simplemente ser duradero. Creo que soy más hábil, más rápido, más preciso, y voy a salir y me siento seguro al estar frente a él".

Sean O´Malley quiere cobrar revancha

"Es una locura. Recuerdo ayer cuando se le rompió el tendón de Aquiles. Lo escuché hacer pop y todos dijimos: '¡¿Qué carajo ?!' Y luego lo operaron tres días después. Y ahora pasamos por un campo de pelea completo y él ya está caminando, quitándose la bota y moviéndose, sosteniendo bien los guantes. Todavía cojea un poco, todavía tiene un pequeño problema allí, pero no hay preocupaciones", añadió "Suga".

Para cerrar, Sean O´Malley sostuvo: "Allí no hubo preocupaciones. Ha estado sosteniendo guantes para mí casi todo el tiempo. En realidad, es bastante loco pensar en lo rápido que se ha recuperado y en lo activo que ya está. Definitivamente pude verlo. Mental, física y emocionalmente me estoy preparando durante 25 minutos. Me dispongo a salir de allí cojeando, salir de allí dolorido, salir de allí con la mano lastimada de la cabeza. Así que me estoy preparando para lo peor, pero siendo realistas, voy a apagar a este tipo en tres rondas".