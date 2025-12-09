Personal de la Unidad Rural Nº 4 y la Unidad Rural Nº 2 realizó allanamientos simultáneos en Caucete y Albardón, ordenados por los Juzgados de Paz de ambos departamentos. Los efectivos secuestraron aves autóctonas, gallos de riña, jaulas y elementos denunciados como robados.

Jaulas secuestradas por la Policía de San Juan

El primero de los operativos tuvo lugar en Villa Etelvina, Caucete. En la vivienda allanada, habitada por Daniela Verónica Morán, de 49 años, los efectivos hallaron fauna protegida: un lagarto rojo, un benteveo, una diuca, un boquense y un loro barranquero. Además, secuestraron 19 jaulas y un transportín.

Durante la inspección, también se incautó un rollo de tela olímpica y dos reflectores, elementos que habían sido denunciados como sustraídos en Comisaría 9ª. Por esa razón, se actuó bajo lo establecido por el artículo 239 del Código Procesal Penal.

El otro allanamiento se realizó en un domicilio de calle La Paz s/n, en Albardón, tras una investigación que señalaba la posible crianza de gallos de riña. Allí, el propietario, Juan José Muñoz, de 48 años, reconoció tener las aves y autorizó el ingreso policial. En el fondo del terreno se encontraron 13 gallos de riña en jaulas precarias de caña y hierro, en condiciones “regulares e insalubres”. Además, el hombre no contaba con la documentación obligatoria del SENASA para su tenencia. Los efectivos también secuestraron 12 jaulas adicionales.

Según informaron las autoridades, las aves fueron trasladadas a un espacio de recuperación y Muñoz quedó vinculado a la causa, bajo intervención del juzgado correspondiente. Ambos procedimientos se enmarcan en controles de fauna protegida y prevención de delitos rurales.

