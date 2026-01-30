El Gobierno nacional oficializó una actualización tecnológica del pasaporte argentino y del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, con el objetivo de fortalecer los controles migratorios, reducir el fraude documental y facilitar la identificación de los viajeros argentinos en el exterior.

Las medidas fueron dispuestas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026 y se enmarcan en la adecuación de los documentos argentinos a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el caso del pasaporte, el nuevo modelo incorporará una libreta de 34 páginas y una hoja de datos confeccionada en policarbonato, personalizada mediante grabado láser, una tecnología utilizada en los documentos de viaje más seguros a nivel mundial. Desde el Renaper señalaron que esta actualización permitirá una verificación de identidad más rápida y confiable en aeropuertos y pasos fronterizos, además de mejorar la aceptación del pasaporte argentino en controles migratorios internacionales.

La normativa aclara que los pasaportes emitidos con anterioridad seguirán siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos de manera anticipada para viajar al exterior. Asimismo, se continuará utilizando el stock de insumos actuales hasta agotar los materiales disponibles.

Por otra parte, el organismo también introdujo mejoras en el DNI electrónico, una tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto. Este documento podrá seguir utilizándose como documento de viaje en países con acuerdos regionales, como los del Mercosur. La actualización busca optimizar la lectura biométrica y la interoperabilidad con los sistemas migratorios de otros países.

Con estas modificaciones, el Renaper apunta a modernizar integralmente el sistema documental argentino, agilizar los procesos de ingreso y egreso del país y reforzar la seguridad de los ciudadanos que viajan al exterior, sin afectar la vigencia de los documentos actualmente en circulación.