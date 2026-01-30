Desde el próximo 3 de febrero y hasta el 2 de marzo de 2026, los suscriptores de PlayStation Plus podrán acceder a una nueva selección de títulos que abarca géneros desde la simulación deportiva hasta la acción alternativa. La lista oficial está integrada por Ace Combat 7: Skies Unknown, Subnautica: Below Zero, Ultros y Undisputed.

Mientras que Ace Combat se enfoca en la intensidad de los combates aéreos tácticos, Subnautica invita a los usuarios a administrar recursos y explorar un peligroso entorno submarino helado en busca de un familiar desaparecido.

Publicidad

Por su parte, Ultros ofrece una experiencia de ciencia ficción con una marcada identidad visual y sonora, mientras que Undisputed se presenta como un simulador de boxeo realista con más de 70 luchadores licenciados y un modo carrera que permite progresar desde el nivel amateur. El objetivo de Sony con esta propuesta es brindar contenido adaptado a diversos gustos, incluyendo mecánicas de supervivencia complejas y entornos creativos.

La inclusión de Ace Combat 7: Skies Unknown resulta sorpresiva, ya que está disponible únicamente para PlayStation 4, lo cual contradice el anuncio previo de Sony sobre el cese de soporte para dicha consola en favor de la PlayStation 5 a partir de enero de este año.

Publicidad

Esta acción extiende la vida útil de la generación anterior y beneficia a los usuarios que aún no han actualizado su hardware. Los suscriptores podrán conservar estos juegos en su biblioteca siempre que su membresía permanezca activa, lo que representa una ventaja apreciable dentro del ecosistema de la plataforma.

En otras noticias del sector, se confirmó que Scott Pilgrim EX se lanzará el 3 de marzo con un multijugador cooperativo robusto, mientras que BlazBlue Entropy Effect X incorporará colaboraciones gratuitas con Dead Cells e ICEY.

Publicidad

Asimismo, Nioh 3 ya dispone de una demo gratuita en PC y PlayStation 5, y el título Dispatch ajustará su contenido explícito para cumplir con las políticas de Nintendo Switch. En cuanto al rendimiento comercial, Highguard registró una pérdida de casi 90,000 jugadores en Steam, mientras que Absolum celebró la venta de 500,000 copias.

Finalmente, el mundo del entretenimiento anticipa el estreno de la película de Super Mario Galaxy, el cierre de la historia de Kaguya-sama: Love is War y el debut del anime de Steel Ball Run el 19 de marzo, sumado al éxito histórico de Zootopia 2.