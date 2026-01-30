Obras Sanitarias informó que personal de mantenimiento realizará este viernes 30 de enero una reparación de emergencia en Capital. Solicitan uso responsable del servicio de agua potable.

Fuentes oficiales destacaron que las obras serán en el tablero eléctrico de la perforación de refuerzo N° 2, ubicada en la intersección de avenida Rawson y avenida de Circunvalación.

Mientras duren las tareas, se prevé que entre las 9 y las 14 aproximadamente la presión del servicio de agua potable pueda verse disminuida en Villa Mallea y zonas aledañas.

Desde el área técnica solicitaron a los vecinos extremar el cuidado de la reserva de los tanques domiciliarios, priorizando el uso del agua potable exclusivamente para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

Asimismo, se recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de contingencias por más de 24 horas, siempre que se realice un uso responsable del recurso, hasta la normalización total del servicio.