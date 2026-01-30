San Juan vuelve a estar bajo alerta meteorológica por la llegada de tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte e incluso severa en sectores del Este provincial. La advertencia rige para la noche de este viernes 30 de enero y se extiende durante la madrugada, la tarde y la noche del sábado 31, según informó la Dirección de Protección Civil.

El fenómeno afectaría a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se esperan lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, no se descarta la caída de granizo en forma aislada.

De acuerdo al informe oficial, el alerta es de nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de tormentas localmente fuertes con valores de precipitación acumulada que oscilarían entre los 20 y 45 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos registros. En las zonas más elevadas de la Cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron extremar las medidas de prevención tanto en viviendas como en la vía pública. Entre las principales sugerencias se encuentra asegurar techos, limpiar desagües y acequias, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y evitar sacar la basura durante los períodos de lluvia intensa.

También se pidió reducir la circulación innecesaria, especialmente en zonas urbanas, no transitar por calles inundadas y conducir con extrema precaución, con luces bajas encendidas y a menor velocidad. En caso de granizo, se aconseja permanecer a resguardo y mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

Para situaciones de emergencia, las autoridades recordaron que se encuentran habilitados los números 103 y 911, y solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras dure la alerta.

