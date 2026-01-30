Existe una distinción técnica fundamental entre el inicio del año astrológico y las celebraciones culturales del Año Nuevo Chino. Para determinar el signo de los niños que nazcan en 2026, rige el calendario solar y no el lunar.

El experto Marcelo Viggiano explica: "Con respecto a cuándo comienza realmente el año del Caballo de Fuego, hay dos fechas clave: Una es el inicio de los 24 términos solares del calendario chino, conocido como Li Chun; y la gran fiesta del Año Nuevo Chino, también llamada Chunjié. Para la astrología china, lo que manda son los 24 términos solares. En 2026 el Li Chun será el 4 de febrero a las 4:04AM en China (sí, hasta los minutos cuentan). A partir de ese momento, entramos oficialmente en el Año del Caballo de Fuego".

Debido a la diferencia horaria, en Buenos Aires y otras capitales de la región, el Li Chun se producirá el 3 de febrero a las 17:04 horas. Esto implica que cualquier nacimiento ocurrido después de ese horario pertenecerá oficialmente al signo del Caballo de Fuego.

Sobre la discrepancia con otras fechas publicadas, Viggiano detalla: "En cambio, las celebraciones del Año Nuevo Chino siguen las fases de la luna. Por eso la cena de Año Nuevo siempre coincide con la luna nueva, y cada año la fecha cambia entre fines de enero y mediados de febrero. En 2026, la gran celebración será el 17 de febrero. Antes de eso, hay una etapa de preparativos que arranca con la última luna llena del año de la Serpiente, el 2 de febrero de 2026".

Tradicionalmente, los festejos populares incluyen platos con significados específicos para atraer salud y prosperidad. Entre ellos destacan los fideos de la longevidad, los dumplings, los fa gao o bolas de arroz, y el pescado servido entero con cabeza y cola. Cada alimento, mediante su color y forma, representa un deseo de abundancia para todos los integrantes del hogar en este nuevo ciclo.