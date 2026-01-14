Gendarmes del Grupo “Talamuyuna”, dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, secuestraron un cargamento de marihuana que era transportado en un ómnibus de larga distancia que tenía paso por la provincia de San Juan. El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 434 de la Ruta Nacional Nº 38, en el marco de los controles preventivos sobre rutas nacionales.

Durante un control físico y documentológico, el personal de Gendarmería Nacional inspeccionó un transporte de pasajeros que realizaba el recorrido San Salvador de Jujuy – Mendoza. Al revisar el interior del colectivo, los uniformados detectaron un bolso de mano de color negro con detalles naranjas, ubicado entre las butacas 19 y 20, las cuales se encontraban desocupadas.

Al aproximarse al equipaje, los efectivos percibieron un fuerte olor característico de marihuana, lo que motivó la apertura del bolso en presencia de testigos. En su interior se encontraron tres paquetes envueltos con cinta color ocre, a los que se les practicaron las pruebas de campo “Narcotest”. Este arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 3 kilos con 294 gramos.

Intervino de inmediato el Juzgado Federal de La Rioja, que ordenó el secuestro total del estupefaciente, la identificación de los choferes del transporte y la confección de un listado completo de los pasajeros. Cumplidas las medidas judiciales, el magistrado dispuso que el ómnibus continúe con su itinerario previsto.