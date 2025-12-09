Shakira revivió la canción que le escribió a Antonio De La Rúa

Shakira ofreció su primer espectáculo en el estadio de Vélez ante una multitud que esperaba verla de nuevo en Buenos Aires. La noche trajo consigo una sorpresa que causó euforia entre los seguidores: la cantante interpretó "Día de Enero", el tema que compuso para Antonio De La Rúa, también conocido como Antoñito.

Este acto despertó especulaciones sobre si se trataba de "un guiño al hombre que habría vuelto a su vida". Esta canción, considerada hiper romántica, es uno de los varios éxitos que Shakira compuso para Antoñito.

Publicidad

Antes de comenzar el tema, la artista se dirigió a sus seguidores, mostrándose "pícara y sonriente". "Ustedes la estaban esperando, Día de Enero", expresó. En efecto, no se trataba de una canción más en el repertorio, sino de una de las más solicitadas por los fanáticos. La presentación en Buenos Aires tuvo un gran significado, dejando abiertas las preguntas: "¿La habrá escuchado Antoñito? ¿Fue un mensaje directo para él?".