El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) concretó la apertura del sobre 2, correspondiente a las ofertas económicas, en la licitación de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ubicadas en el distrito minero de Valle del Cura, en Iglesia. La compañía Shandong Gold presentó la mejor oferta: una inversión de 50 millones de dólares, frente a los 20 millones ofertados por Boroo.

Con esta definición, Shandong se posiciona como la principal candidata a desarrollar ambos proyectos, que concentran gran interés en la industria por su potencial aurífero y por los antecedentes de exploración acumulados en las últimas décadas. Entre los motivos que motivaron la adjudicación a la empresa, se tomó en cuenta la propuesta de pago de derechos de exploración y explotación.

Ahora con esta adjudicación a la minera china, se espera un impulso en las etapas de exploración avanzada que permita comprobar y ampliar los recursos ya identificados.

El potencial de Del Carmen y Jagüelito

El atractivo de estas áreas no es casual. Según estimaciones preliminares, Del Carmen y Jagüelito concentran un recurso combinado de alrededor de 1.200.000 onzas de oro, aunque futuros estudios podrían ajustar esos valores. “Ambas tienen muchísimo trabajo previo realizado, así que están avanzados. Y los sistemas de oro son parecidos a los de Veladero”, destacó en su momento la presidenta del Ipeem, Natalia Marchese, en referencia a la magnitud del proyecto emblema de la provincia.

Del Carmen se encuentra en la cordillera frontal de Iglesia, a unos 300 kilómetros de la ciudad de San Juan. Se trata de un sistema epitermal de alta sulfuración con mineralización de oro, muy próximo a proyectos de relevancia como Jagüelito, La Ortiga y Veladero.

Por su parte, Jagüelito también está en Valle del Cura y presenta un depósito epitermal de alta sulfuración con presencia de oro y plata. Las perforaciones ya realizadas, junto con los trabajos exploratorios históricos, sugieren que los recursos podrían incrementarse con nuevas campañas de exploración.

Un paso clave para la minería sanjuanina

La definición de la licitación marca un nuevo hito para el desarrollo minero en San Juan, al sumar capital internacional en áreas de alto potencial geológico. Con la adjudicación a Shandong, se espera un impulso en las etapas de exploración avanzada que permita comprobar y ampliar los recursos ya identificados.

El interés de grandes jugadores internacionales como Shandong y Boroo confirma la relevancia estratégica del Valle del Cura, un distrito que ya concentra proyectos de escala mundial como Veladero, Lama y Pachón.