La llamada "miel del amor" se comercializa en el mercado clandestino argentino a precios accesibles, lo que facilita su circulación especialmente entre jóvenes. Se vende en sobres individuales cuyos valores oscilan entre los $4.000 y $10.000 por unidad, dependiendo del punto de venta y la presentación. También se ofrecen cajas con múltiples sobres, cuyo precio puede superar los $50.000 .

El producto se consigue sin ningún tipo de control sanitario en kioscos, sex shops, redes sociales, ventas callejeras y plataformas de comercio electrónico. Su bajo costo, sumado a una presentación discreta que lo asemeja visualmente a una golosina o a la miel común, lo convierte en una opción tentadora para quienes buscan mejorar el desempeño sexual sin recurrir a una consulta médica .

Situación en Argentina

El producto es ilegal en el país. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha emitido advertencias y prohibiciones sobre distintos productos similares por irregularidades y falta de registro sanitario . Se han registrado incautaciones de sobres que ingresaron desde países vecinos, principalmente desde Paraguay y Brasil, donde también está prohibido .

En abril de 2026, el tema volvió a cobrar relevancia pública tras las denuncias por presuntos abusos sexuales en una fiesta en Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, donde testigos señalaron que varias víctimas habrían sido expuestas a esta sustancia clandestina .

Su consumo se ha extendido en contextos nocturnos, fiestas y reuniones sociales, a menudo combinado con alcohol u otras sustancias. Aunque no existe una alerta oficial específica en todas las provincias, las autoridades sanitarias han advertido en reiteradas ocasiones sobre la circulación de productos alimenticios y suplementos sin control ni habilitación a través de canales informales .

Riesgos para la salud

El principal peligro de la "miel del amor" radica en sus componentes ocultos. Múltiples análisis de laboratorio realizados en distintas universidades y organismos sanitarios detectaron que el producto contiene Sildenafil y Tadalafil, principios activos de medicamentos de venta bajo receta como Viagra y Cialis, sin que esta información figure en el etiquetado. En algunos casos, ambos compuestos aparecen combinados, lo que incrementa exponencialmente los riesgos .

Los efectos adversos documentados incluyen:

Caída brusca de la presión arterial, que puede provocar desmayos o shock

Taquicardia y arritmias cardíacas, especialmente peligrosas en personas con antecedentes

Dolores de cabeza intensos y mareos

Problemas visuales, incluyendo visión borrosa o cambios en la percepción cromática

Priapismo, una erección prolongada y dolorosa que requiere tratamiento médico urgente y que, en casos extremos, puede derivar en necrosis del pene

Complicaciones cardiovasculares graves, incluido el riesgo de infarto o muerte súbita

El riesgo se agrava considerablemente cuando el producto se combina con alcohol u otras sustancias recreativas, algo frecuente en los contextos sociales y nocturnos donde se consume. Asimismo, su ingesta está especialmente contraindicada en personas con enfermedades cardíacas, hipertensión no controlada o que toman medicamentos como nitratos, ya que la interacción puede provocar una hipotensión severa con consecuencias potencialmente mortales .

Un estudio científico que analizó veinte suplementos sexuales adquiridos en distintos canales encontró que catorce contenían ingredientes no declarados, y en doce de ellos se detectó Sildenafil. El estudio también reveló grandes variaciones en las dosis entre distintos productos, lo que imposibilita que el consumidor tenga control sobre lo que ingiere y aumenta el riesgo de sobredosis .

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir productos de origen dudoso ni sin rotulación clara, y evitar especialmente aquellos que prometen efectos inmediatos o milagrosos, consultando con un profesional de la salud ante cualquier duda .