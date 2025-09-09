Argentina pierde 1-0 ante Ecuador en una primera parte muy compleja para el campeón del mundo en Guayaquil. Los dirigidos por Lionel Scaloni tomaron una postura defensiva y se animaron a atacar a la Tricolor a través de transiciones rápidas que no llegaron a lastimar a Hernán Galíndez.

El arquero, Emiliano Dibu Martínez, debió intervenir en dos oportunidades para frenar sendos avances del elenco local y la Albiceleste sobrellevó el último cuarto de hora con 10 jugadores por la prematura expulsión de Nicolás Otamendi.

Cuando parecía que se llevaba una valiosa igualdad al vestuario, Wilmar Roldán cobró un dudoso penal por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado. Enner Valencia fue el encargado de convertir la pena máxima en el minuto 12 de descuento.

Nota en desarrollo.