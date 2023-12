Laura Palma, ministra de Gobierno, anunció que el boleto subirá a partir de enero y que se eliminará el subsidio en el trasbordo. Según comentó, sin subsidios el boleto rondaría entre los $700 u $800.

“Se entiende que los costos han aumentado. El pasaje está fijo desde enero del año 2023 y debió realizarse a mediados de año, no se hizo. Los costos sin duda han aumentado. Así que llegaremos al mejor acuerdo para no perjudicar tanto a los sanjuaninos”, dijo en rueda de prensa Palma. “Estamos reuniéndonos y esta semana seguiremos con las reuniones para poder fijar eso”, agregó.

Además aclaró que el pasaje sin subsidio debería estar arriba de los $700 u $800. “El estado subsidia el 90% del valor del pasaje”, explicó. Actualmente, el boleto de colectivo de San Juan está subsidio por Nación y la Provincia, por esto es que si se mantiene el aporte del Gobierno de San Juan el boleto pasará de $60 a $200, según adelantó DIARIO HUARPE. En tanto, que si la eliminación es total, el precio final superaría los $600.

El aumento de los costos a los que se refiere el empresario es a que el litro de combustible lo compran a $600. También hay que tener en cuenta costos operativos: cada cubierta de un colectivo tiene un valor de $700.000 y cada vehículo necesita seis. Otro de los costos con los que corren habitualmente es el cambio del embrague y, según cifras de la semana, la compra del repuesto para una unidad en San Juan cuesta $1.500.000. O el seguro por unidad que es de $130.000.

Se termina el subsidio en el trasbordo

Entre lo que se tocó también fue si se mantendrá el subsidio en el trasbordo. Hay que tener en cuenta que desde que se puso en funcionamiento el servicio de transporte público, Red Tulum, el boleto de trasbordo contaba con una bonificación del valor de un boleto de primera sección, es decir un descuento de $60.

En caso de eliminarse completamente el boleto de trasbordo y no recibir subsidios de Nación para transporte, tomarse dos colectivos rondaría los $1.400 y $1.600 (teniendo en cuenta la tarifa estimada por la ministra Palma). En caso de cuatro (dos de ida y dos de vuelta) el valor ronda entre los $2.800 y $3.200 diarios. Por lo que semanalmente se traduciría entre $14.000 y $16.000. Finalmente, mensualmente en caso de tener que tomarse cuatro colectivos diarios, cinco días en la semana, el gasto rondaría entre los $56.000 y los $64.000 mensualmente.

Cortes a las 21.30

Por lo menos durante diciembre, el servicio no debería verse interrumpido a partir de las 21.30, como lo anunció la Fatap. Según explicó la Ministra, se hizo el pago de noviembre por lo que no se debería comprometer el servicio en este mes. Sin embargo, con la situación en enero, dijo que deberán esperar. “Ahora tenemos que ver en diciembre qué pasa con el nuevo gobierno que tenemos con el tema subsidio de transporte. No hemos tenido todavía respuesta”, comentó.

En contacto con DIARIO HUARPE, Ricardo Salvá, de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que una de las alternativas para ahorrar gastos es reducir la frecuencia del servicio en la noche, a partir de las 21.30 horas. "Lo estamos evaluando y es muy posible que no tengamos otra alternativa”.