Lo que comenzó como una investigación por dos robos cometidos por un grupo que simulaba ser policía derivó en una condena por tenencia de arma de fuego. El acusado, que enfrentaba una causa por los delitos de robo agravado, fue sobreseído en relación a esos hechos pero finalmente recibió una pena de prisión efectiva tras la unificación de dos sentencias.

El caso se originó a finales de 2025. El 15 de diciembre de ese año, una vivienda ubicada en Médano de Oro, departamento de Rawson, fue violentada por una banda que ingresó haciéndose pasar por personal de fuerzas federales. Los delincuentes vestían chalecos similares a los utilizados por la policía y portaban insignias del FBI para reducir a las víctimas y consumar el robo. Un episodio con idéntica modalidad tuvo lugar también en el departamento de Pocito, donde el mismo grupo habría irrumpido en otra casa utilizando el engaño y la violencia.

A raíz de estos hechos, Ezequiel Maximiliano Laciar quedó bajo la lupa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad. Durante un allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron un revólver calibre 38. Pericias posteriores de la Policía de San Juan y de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) determinaron que el arma era apta para el disparo y se encuadraba dentro de la categoría de uso civil condicionado.

Sobre la base de esa prueba, el fiscal Cristian Catalano impulsó la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego, un delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal que contempla penas de dos a seis años de prisión. En cambio, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del imputado en relación con los robos agravados por el uso de arma, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener esa acusación ni para elevar la causa a juicio oral. Las investigaciones por esas dos entraderas, sin embargo, continúan abiertas.

La defensa y la fiscalía llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Laciar reconoció su responsabilidad en la tenencia del revólver, renunció a un juicio oral y aceptó una pena de dos años de prisión. Pero esa condena no fue la única. El imputado tenía una sentencia anterior, dictada el 23 de agosto de 2024, por un año de prisión en ejecución condicional debido a la portación de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

A raíz de esa condena previa, el fiscal pidió revocar la condicionalidad y unificar ambas penas en una sola de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. La defensa acompañó el pedido. El juez Juan Gabriel Meglioli, que había intervenido originalmente en la causa, homologó el acuerdo y dictó la sentencia. De este modo, quien había sido señalado como posible líder de la banda de falsos policías quedó condenado por la tenencia del revólver secuestrado en su casa y permanecerá detenido mientras se formaliza la resolución judicial.